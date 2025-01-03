生成式AI有多普及？近3成打工仔在用　最常用來處理「這些工作」

美國全國經濟研究所（NBER）最新研究告顯示，在 2024 年 8 月有高達 39.4% 的成年人使用生成式 AI。在這些使用者當中，32% 的受訪者表示一周內至少使用一次，而且有一成的受訪者每天都會使用。 以工作場所來看，28% 的工作者在工作中使用生成式 AI， 近 1/4 的工作者每周至少使用一次，另外也有 10.9% 的工作者每天都使用生成式 AI。



生成式 AI 的應用不僅限於高科技或高學歷職業，一些傳統上被認為與科技較不相關的職業，生成式 AI 的使用也逐漸普及。（Canva）

而生成式 AI 的應用不僅限於高科技或高學歷職業，一些傳統上被認為與科技較不相關的職業，生成式 AI 的使用也逐漸普及。高達 49% 的電腦／數學／管理職的工作者使用生成式 AI；商業／金融業約 42%；教育業約 38%；建築和採礦、安裝和維修、技術生產以及運輸和搬運等藍領階級，約有 22% 的工作者在工作中使用生成式 AI。

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生成式 AI 最常被用在：寫作、搜尋、取得詳細說明

研究也揭露特定 AI 工具的使用比例，根據報告，ChatGPT 是最常被使用的生成式 AI，使用率 28.5%；其次則是 Gemini，使用率 16.3%，嵌入式產品則佔了 13.6%。嵌入式產品指將 AI 功能整合到現有軟體中的工具，例如 Microsoft Copilot 等。其他常用的生成式 AI 工具還包含 Github Copilot（5.3%）、Midjourney（4.3%）、Scribe（4.3%）、Claude（3.9%）、Synthesia（3.0%）。

這份研究還調查了生成式 AI 在 11 種不同工作項目的使用狀況，包含寫作、搜尋、取得詳細說明、翻譯、行政庶務、程式碼編寫、數據分析、發想創意、客服支援、輔導教育等。研究發現， 生成式 AI 在工作中最常被用於寫作，高達 57% 的受訪者表示曾在寫作方面使用生成式 AI。另外還有 49% 的受訪者利用生成式 AI 搜尋資訊，及 48% 的受訪者透過生成式 AI 取得詳細說明。

受訪者評價，生成式 AI 在工作項目中最有幫助的功能是寫作（38%）、行政庶務（27%）、翻譯（23%）。在使用時長方面，25% 的受訪者每天使用 AI 時間超過 1 小時，52% 的使用者每天使用 15 至 60 分鐘。

研究結果也顯示，有 32.7% 的受訪者在工作以外的場合使用生成式 AI，包含用來協助安排個人待辦清單或行程（41%）、發想創意（40.8%）、寫作（37.8%）等。

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生成式 AI 普及速度飛快！ChatGPT 問世 2 年，使用率近 4 成

為了解生成式 AI 的普及速度，這份研究將其與個人電腦和網際網絡的採用速度進行比較，以「首次推出大眾市場產品」的時間點為基準，發現自 ChatGPT 於 2022 年 11 月問世以來的 2 年間，生成式 AI 的使用率為 39.5%。而網際網絡推出後 2 年僅達 20%；個人電腦則是推出 3 年後使用率才達 20%。

報告指出，生成式 AI 的普及速度更快，主要原因是它在工作場合以外的使用率更高，研究人員認為可能與便攜性和成本差異有關。研究還發現，生成式 AI 和個人電腦的普及趨勢與學歷有關，擁有學士或以上學位的工作者，在生成式 AI 推出 2 年後和個人電腦推出 3 年後，在工作場所的使用率皆約 42%；而不具大學學位的工作者，使用率都僅有約 20%。另外，生成式 AI 和個人電腦的使用率也隨收入增加。

研究顯示，生成式 AI 可以優化工作流程，並且自動化許多重複性的工作內容，但也因生成式 AI 的使用在年輕、教育程度和收入較高的工作者中更為普遍，可能會與個人電腦普及後加劇勞動力市場不平等相似，讓弱勢群體更難獲得高薪工作。

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