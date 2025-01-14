Netflix《黑鏡》科技成真？貼在太陽穴的AI助手　可用腦電波操作

到底是真創新還是搞噱頭？我們已見過太多奇形怪狀的AI小玩意了。比如掛在脖子上的「AI 項鍊」Friend、別在衣領上形似胸針的AI Pin，還有各路科技廠商扎堆搞的智能眼鏡、智能手錶、智能戒指……



在這屆「科技春晚」CES（國際消費電子展）上，更是不乏稀奇古怪的AI黑科技（也有可能是智商稅）。三藩市初創公司Based Hardware就推出了一款名為Omi的AI可穿戴設備。

它長得像個圓形小釦子，可以拴根繩套在脖子上當作項鍊，通過說「嘿，Omi」來激活Omi的AI助手。也可以用醫用膠布貼在太陽穴上，利用所謂的「腦接口」來判斷你是否在與它交談。

Omi官網上的產品功能介紹（omi.me）

能「竊聽」身邊人在說什麼 助老人痴呆症患者分辨眼前人身份（點圖放大瀏覽）：

+ 25

這玩意到底有啥用？據介紹，Omi可以回答問題、總結對話、設置提醒、安排會議、翻譯對話以及創建待辦事項清單。開啟後，該設備就會一直監聽，並將你的對話通過GPT-4o進行處理，它還能記住每個用戶的相關上下文，以提供個性化建議。雖然這聽起來有點侵犯隱私，但該設備的軟件是開源的，這意味着任何用戶都可以看到他們的數據去向，或者選擇將其存儲在本地。

Omi的開源平台還允許開發者構建自己的應用程序或使用他們選擇的AI模型。目前開發者已經在Omi的應用商店中創建了超過250個應用程序。它的續航時間較長，充滿電後可使用3天。Omi的價格也已出爐，消費者版本售價89美元（約692港元），將於2025年第二季度開始發貨。不過目前可以訂購開發者版本，價格大約70美元（約544港元）。

創新？炒作？

為了營銷這款產品，Based Hardware下了血本。該公司籌集了大約70萬美元的資金，但他們大手一揮，竟拿出15萬美元拍宣傳視頻！視頻中，小哥腦袋上貼着Omi，正坐在教室聽課，旁邊的漂亮小姐姐跟朋友用法語交頭接耳。正當小哥一臉懵時，手機彈出兩條Omi訊息：

那個女孩剛剛用法語說你可愛。

回覆「謝謝，你也很可愛」。

Omi還能幫你應付老師的課堂提問。比如小哥突然被問到「什麼是條件刺激」，Omi馬上搜索資料並給出答案，幫助小哥對答如流。在工作中，它能及時發送電子郵件並進行各種消息提醒。

不過，狠砸真金白銀拍攝的宣傳片有個大bug。視頻介紹Omi可以隨時提醒患有阿茲海默症的老人周圍一切訊息，比如身邊小孩的身份，他們的喜好等。但是，對患有老年痴呆症的老人來說，要讓他們查看手機以獲取上下文訊息，他們得先記得手機到底是個什麼東西，以及他們脖子上的那個玩意到底是幹啥用的。

不少網友表示：

「這完全是騙人的把戲。」

「誰會把一個發光的燈泡貼在額頭上。」

「感覺像一個便攜式竊聽器。」



為了展示 Omi 的「腦機接口」功能（即在不使用喚醒詞的情況下判斷用戶是否在與Omi交談），這家公司的創始人Nik Shevchenko還為The Verge的記者進行了演示。

嘿，你覺得The Verge這個新聞媒體網站怎麼樣？

大約15秒後，Nik的手機上就彈出一條通知，上面有一些AI生成的訊息。記者並未親自嘗試過Omi這款設備，但Nik聲稱，Omi經過訓練，可以在用戶專注於與它交談時識別特定的腦電波，因此無需說出特定的喚醒詞，只需通過思考就能與設備互動。不過，這種通過腦電波與設備互動的方式，僅在用戶想要主動與設備進行交流時使用。在其他時候，Omi主要作為一個可穿戴麥克風，記錄用戶一整天的對話，然後完成翻譯、總結對話、設置提醒等任務。

【延伸閱讀】CASIO AI寵物機械人Moflin掀搶購潮 有情感學習功能 認得你把聲（點圖放大瀏覽）：

+ 20

擅長搞噱頭的創始人

這家公司的創始人Nik Shevchenko也是個營銷大師。他曾在X發帖稱，如果沒人知道你的項目，那它的價值就是0。這也就能理解，他為何甘願拿出15萬美元，只為在洛杉磯拍攝Omi的宣傳視頻。

他表示：

用戶基礎實際上是產品本身的驅動力。知道我們的人越多，產品就會變得越好，因為我們是基於這個開源平台構建的。

Nik出生在日本附近一個偏遠島嶼上，他一直渴望接觸到他成長過程中所欽佩的科技領軍人物。Nik聲稱，多年來，他一直給像朱克伯格（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）這樣的人發郵件，尋求關於如何在科技界立足的建議和指導，但幾乎沒有得到回應。在沒有現實選擇的情況下，Nik決定自己創業。別看Nik只有24歲，他已是蒂爾獎學金獲得者，還成功賣掉2家初創公司。其中賣掉的上一家公司估值達5200萬美元。

關於Omi，還有一段小插曲。最初，Nik在Kickstarter上推銷這款AI可穿戴設備時，使用的名字為「Friend」。不過，去年夏天哈佛輟學者Avi Schiffmann搶先一步，推出了一款名為Friend的AI產品，並以180萬美元買下該域名。於是，Nik只能將自家產品改名為Omi。為此，Nik還在X上公開發布了一首diss（諷刺）歌曲，聲稱他的產品才是「最初的 Friend」。

你覺得Omi是真創新還是純炒作？

【延伸閱讀】「AI繪圖」以約840萬港元成交 一文看清女機械人版達文西威水史

【延伸閱讀】「AI繪圖」以約840萬港元成交 一文看清女機械人版達文西威水史（IG@aidarobot）

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da（IG@aidarobot）

世界上第一個人形機械人藝術家Ai-Da（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

Ai-Da接受訪問（IG@aidarobot）

點圖放大看看Ai-Da剛以約840萬港元賣出的《AI之神：艾倫・圖靈肖像》及更多她的作品：

+ 21

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】