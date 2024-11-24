你能分辨出這美女是AI還是真人嗎？網民憑心口一關鍵認定真實答案

AI成為市場熱門關鍵字還不到兩年，進化速度像飛越了20年，許多擬真的人物、影片陸續出爐，可以輕鬆欺騙人眼，除非觀察細微或時常觀看AI圖，否則難以辨識最新的圖片。有網友在AI社團PO出一名正妹的圖片，詢問網友究竟是真人還是AI，意外引起兩派人馬的討論。



【圖輯】你認為圖中美女是AI還是真人？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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有網友在臉書社團「Bing DALL-E 3 and ALL AI 生成式藝術小小詠唱師」發文表示，「各位大神好，這張圖我無法看手指判定是不是AI圖。我朋友覺得是真實，我覺得是AI」。據了解，目前判斷AI圖的大致方向為自然程度、手指數量、構圖、文字、細節、顏色以及五官樣貌等。

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網友看完紛紛留言：

「從鏡子裡的光影跟左手，我投AI一票」

「AI一票，內衣的顏色，鏡子裏是灰色的，身上是粉紅的，光影差異應該不會造成這樣的顏色結果」

「鏡子裡很AI，鏡子外蠻真的」

「AI….頭側彎角度不同，手機畫面也是一團亂」。



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也有人說：

「AI好像不會有痣」

「很明顯不是AI，女人的身體就是這樣的」

「這是真的，AI不會有血管」

「有血管、有臥蠶、有黑眼圈、有痣，真女人」

「這是真女人！AI不會讓肩帶捲反面！相信我，我脫了幾十年」

「覺得是真人，左肩的肩帶，AI 會那樣畫嗎? 通常餵 AI 的材料都有穿好吧？」

「我對AI不會有反應，但這張有」。



此外，有網友認出這名女子為韓國實況主Irene（명아），在IG上有59.6萬人追蹤，時常分享美照，吸引大批網友按讚留言，近日也將來台灣泡溫泉的畫面上傳YouTube分享。

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