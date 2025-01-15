緬甸詐騙營│32歲美容師被捕　證物驚現掛唐老鴨DIOR袋　價值$X萬

【緬甸詐騙營】東南亞詐騙營問題再引起社會關注，繼內地藝人王星被誘至泰國詐騙營獲救外，據報至少有28名港人亦被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業周日（12日）帶隊急往誘拐中途站泰國，與當地部門商討救人，警方今午（15日）又召開記者會，交代拘捕1名32歲女子，她涉嫌誘騙2名香港女子到詐騙園區。



被捕的32歲女疑犯報稱任職美容師，警方在記者會上展示證物，有網民留意到當中包括1個掛着唐老鴨公仔的名牌DIOR手袋，認為價值不菲。翻查DIOR官網資料，該款手袋在官方售價為港幣26,500元，屬創意總監Maria Grazia Chiuri 設計的款式。



警方拘捕1名報稱任職美容師的32歲女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙，行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物，網民認出疑犯使用的是DIOR名牌手袋。（王譯揚攝）

警方拘捕1名報稱任職美容師的32歲女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙。

美容師涉誘騙2女到緬甸詐騙園區

警方早前接報，有市民報案稱與女兒失聯，調查發現她們均被誘騙到泰國再轉到緬甸禁錮，家屬被要求交2.8萬美元（約21.8萬港元）贖金，2名女事主現已安全回港。警方與2人會面後，循線索追查後拘捕涉案32歲報稱任職美容師的女子，她涉嫌誘騙在酒吧認識分別21歲及23歲的女事主，邀請2人到泰國運送現金，再輾轉送到緬甸詐騙園區禁錮。

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警方拘捕1名報稱任職美容師的32歲女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙，行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物，網民認出手袋是DIOR名牌貨。（王譯揚攝）

警方拘捕1名報稱任職美容師的32歲女子，涉嫌引誘他人前往東南亞詐騙，行動中警方檢獲衣物、手提電話、銀行卡及名牌手袋等證物，網民認出手袋是DIOR名牌貨。（王譯揚攝）

警方今午（15日）召開記者會交代事件，並展示行動中搜出的證物，其中1個掛有唐老鴨的名牌手袋引起關注，有網民認出是DIOR手袋，懷疑是用「不義之財」來買的貴價名牌袋。

DIOR官方網站，的確有同款手袋，由Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 設計。（DIOR網站圖片）

DIOR袋值$26,500 由創意總監設計

翻查DIOR官方網站，的確有同款手袋出售，款式名為「中碼DIOR Book Tote」，官網售價為26,500港元。官網資料顯示，這款袋由Dior創意總監Maria Grazia Chiuri設計，「現已成為Dior美學的典範」，綴以全幅米白色和藍色Dior Oblique主題圖案刺繡，用來收納日常必需品，適合手提或肩背，在意大利製造。眼利網民認出該袋後，指出屬於DIOR的入門款式。

這款DIOR中碼Book Tote官網售價為26,500港元，網民指為入門款式。（DIOR網站圖片）

（綜合）