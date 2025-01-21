新年換新鈔驚見提款機有巨蛇「恐怖畫面瘋傳」網民細思事件極可疑

新的一年即將到來，家家戶戶也開始忙著準備過節，昨天（20號）也是台灣的銀行開始發新鈔的第一天。不過有網民發現，在一台ATM（提款機）上居然驚見一條巨蛇，影片曝光後也不少人開玩笑說「蛇年行大運」，但也有台灣網民懷疑是有人故意抓來放的。



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有一名台灣網民在臉書社團「爆廢公社」PO出一段近2分鐘的影片，在一台郵局的ATM上，有一條相當巨大的蛇正在操作面板上爬來爬去，畫面相當驚悚，最後這條蛇爬下了ATM，但也不知後續去向。原PO也開玩笑說：

「蛇年行大運。」



文章曝光後，網民也紛紛開玩笑留言：

「蛇來運轉」、「蛇年發大財」、「你到底要不要領錢啦，不要佔位置」、「蛇來蛇去」、「牠領多少？」、「真的會發財」、「蛇也要來郵局領錢」。



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但也有人懷疑這是人為的：

「這應該是故意放上去的吧」、「這個一定是人抓來放的」、「應該是有人養的」。



有內行的網民表示，這條蛇的品種應該是黑眉錦蛇，有著黑眼線、菱形斑、後半段直條紋，個性溫馴，在台灣屬於三級保育，不具毒性，由於經常闖入民宅吃老鼠，有著「最美家蛇」之稱。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】