動物活春宮｜全台首次錄到野生「黃色閃電」交配！七情上面成亮點

台灣玉山塔塔加近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，玉山國家公園管理處上月記錄到交配影像，是台灣第1筆黃喉貂野外交配紀錄。



專家表示，黃喉貂在樹上交疊，全長38分鐘，同時有其他3隻公貂在附近活動，推測是要競爭交配權。

台灣玉山管理處首次錄到黃喉貂野外交配畫面。（Facebook@YuShanNationalPark）

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管理處也笑言公貂表情多多：張嘴喘氣非常努力（點圖放大瀏覽）：

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玉管處表示，去年發生3起黃喉貂路殺，2起在新中橫同富隧道，1起在台18線，呼籲山區行車開大燈、降低車速。

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有內行網友指出《Chiikawa吉伊卡哇》中的「モモンガ」（小桃）其實就是鼯鼠（飛鼠）。（Facebook@阿鏘的動物日常）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】