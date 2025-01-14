動物活春宮｜全台首次錄到野生「黃色閃電」交配！七情上面成亮點
撰文：聯合新聞網
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台灣玉山塔塔加近年常見「黃色閃電」黃喉貂出沒，玉山國家公園管理處上月記錄到交配影像，是台灣第1筆黃喉貂野外交配紀錄。
專家表示，黃喉貂在樹上交疊，全長38分鐘，同時有其他3隻公貂在附近活動，推測是要競爭交配權。
管理處也笑言公貂表情多多：張嘴喘氣非常努力（點圖放大瀏覽）：
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玉管處表示，去年發生3起黃喉貂路殺，2起在新中橫同富隧道，1起在台18線，呼籲山區行車開大燈、降低車速。
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