麻雀「與超巨掠食者排排企」畫面瘋傳 網民超擔心：會否被吃掉？
撰文：聯合新聞網
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電線桿的電線上常能看到許多麻雀排排站，密密麻麻一片吸引許多人多看一眼。
一名攝影師日前就拍到電線上站著麻雀，不過身旁卻還有兩隻龐然大物讓人無法忽視，眼尖網友隨即揭開牠猛禽身份。
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原PO在X（@chibiko_todo）分享大量野生鳥類的圖片，日前他貼出一張對比相當強烈的照片，畫面中除了數隻身型嬌小的麻雀，身旁還有體型相對壯碩的某種野鳥，一同站在電線上休息的畫面別有一番趣味，引起不少網友留言討論。
或許是淋濕的緣故，拍攝者表示鳥的外表不知道為什麼有些蓬頭垢面，也有不少網友好奇究竟是甚麼生物。有網友指出照片中的鳥類應該是黑鳶，甚至圖片中其實有兩隻黑鳶，和麻雀在一起的尺寸差異讓不少人感到驚訝。
有網友擔心麻雀會不會被黑鳶吃掉，事實上黑鳶屬於頂級掠食者，相當不挑食，除了食用屍體或腐肉，也會獵捕魚類、小型鳥類等動物，麻雀確實有可能成為黑鳶的桌上佳餚。
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