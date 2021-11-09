30年水果罐頭打開竟然係「咁樣」　日男玩命試食：好似食炭

罐頭食品的密封包裝，雖然能夠大幅延長食物的保存期限，不過並不代表罐頭食品永遠不會腐敗或變質。
最近一位日本網友，就開封幾個已經放了幾十年的罐頭，發現裡頭存放的食品，竟然變成意想不到的模樣……
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根據日本媒體「ねとらぼ」報道，日本網友「chestunt100kg」分享一張照片，表示他最近打開了一個放了30年之久的水果罐頭，結果看到裡頭的水果切片、湯汁等等全變成黑色的，模樣十分嚇人。雖然沒有什麼臭味，但是吃起來也一點甜味都沒有。
chestunt100kg表示，這個罐頭是1991年製造，標榜含有四種水果在內的罐頭。他是基於好奇心之下才會試吃，並認為無論味道還是口感，都像是炭一樣，也沒吃出什麼毛病。最後他把這些碳化的罐頭水果扔進土裡，還給大自然。
其他網友們則紛紛驚呼「原來除了腐敗以外還有這種變化」、「應該是糖份變成炭了」、「如果有膨脹的話救代表變質了」、「第一次看到這種的」、「就跟滷東西滷太久也會全黑一樣」、「其實有些研究單位會高價收這種東西喔」、「不腐敗不發酵，結果變成這樣」、「我吃過幾十年前的罐頭餅乾，跟普通的餅乾沒兩樣」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】