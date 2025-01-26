「內地極限運動網紅」玩滑翔傘遇亂流　失聯近3天　最後身影曝光

大陸知名極限運動網紅「超級流浪師」，日前在雲南香格里拉市虎跳峽鎮海巴羅雙湖營地飛滑翔傘時，疑突遇亂流，人在哈巴雪山區域失蹤。



截至現在已失聯超過60小時，相關部門人員持續救援中。

內地知名極限運動網紅「超級流浪師」日前在雲南玩滑翔傘時疑遇亂流，已失蹤多天。（微博圖片）

內地知名極限運動網紅「超級流浪師」日前在雲南玩滑翔傘時疑遇亂流，已失蹤多天。（微博影片截圖）

最後身影曝光「滑翔傘傾斜後失控」 點圖放大瀏覽：

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據同行友人現場拍攝影片顯示，事發時，「超級流浪師」（本名李志）身穿紅色衣服，操控著一套有著白色傘頭的滑翔傘，在一處山上助跑起飛，隨後在空中越飛越遠，飛行過程中突然遇上高山亂流，滑翔傘幾度傾斜後失控，帶著李志墜向山脊的另一側，最終消失在眾人眼前。

綜合《封面新聞》、《開屏新聞》等陸媒報道，李志與友人一行10多人於1月22上山，當天多數人先行下山，僅剩下李志與其他2人在山上留宿，隔天23日上午9點40分左右，李志駕駛滑翔傘起飛數分鐘後失聯，先行下山的友人陳先生表示：

從虎跳峽鎮海巴羅村那條徒步路上去的，他們是先到了雙湖營地，然後營地旁邊有一座小山，（李志）爬上去飛（滑翔傘）的時候遇到了強風。

與李志同行的2位友人於當日中午11時40分報警，當地警方在獲報後前往事發地搜救，並對到達的救援隊作出安排，2名友人在當地説明下也組織村民、嚮導進山搜救。

李志女友王女士則在24日凌晨在朋友圈發佈請求增援訊息，稱雲南迪慶哈巴雪山西坡急需直升機搜救、熱成像搜救和消防、媒體等方面幫助：

黃金救援時間求傳播。

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由於事發地處於山地中心，海拔約4100米，山中風力很大、風向一直在變化，極大增加了空中搜救的難度，雲南省山地救援隊哈巴分隊隊長李樹軍表示，他們從24日開始組織救援，但當天搜尋沒能取得進展，受強風影響，「無人機差點炸了，希望明天風小點」。然截至25日上午，尚未找到李志，目前其已失聯超過60小時。

據悉，李志生於1994年，網名「超級流浪師」，在多個社交平台設有帳號，綜合粉絲超60萬，認證為「徒步登山、戶外運動」，上百條影片和照片記錄他登山、滑雪等戶外運動，出現頻率最高的就是滑翔傘。

李志此前數次到過雲南西雙版納州、麗江，挑戰哈巴雪山、孔雀山，也自駕川西石九線，成功登頂過全大陸的登山熱門地如金銀山、四姑娘山等，還曾於2021年獨自在新疆草原生活14天，其滑翔傘影片因驚險的視角吸引了不少粉絲關注。

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