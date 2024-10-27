貴州「極簡懸崖咖啡館」爆紅　398元人民幣一杯　你敢不敢去喝？

朋友們，真是太抽象了。



當我聽到懸崖咖啡這四個字的時候，我萎縮的小腦最開始以為是温州雁蕩山這樣的：

温州雁蕩山的懸崖咖啡店。（微博圖片）

温州雁蕩山的懸崖咖啡店。（微博圖片）

在巖壁夾縫開一家館子，你就説這多正常對吧，也非常的合理。

結果你告訴我，原來還有高手？真正的懸崖咖啡館居然是這樣的？

點圖放大看看貴州荔波甲良鎮的懸崖咖啡館：

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就在貴州荔波甲良鎮，這個懸崖咖啡館橫空出世，再一次彰顯了年輕人們抽象的精神狀態。

398元（人民幣，下同）一杯，先穿越兩公里的森林，再花1小時爬上去，軟梯爬下，全套裝備給你備齊，喝的就是腎上腺加速的過程。

巖壁上還有各種掛畫裝飾，甚至給你把環境氛圍情緒價值都拉到了位，與這些相比，上海人民公交車站喝咖啡的鬆弛居然都還輸了一頭。

你説牛不牛吧，玩的是刺激，喝的是樂趣，山友們的自得其樂造成了一次現象級的火爆。

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而且你還別説，一傳十十傳百，無數景區都開始激情復刻，比如福州連江也瘋狂跟進，雖然招牌什麼的都還略顯簡樸，不過沒事，可以當是平替；再看寶泉懸崖咖啡館，店面看起來寬敞了不少，各種人生筆法佔據了巖壁的主要面積；還有四川樂山，顯然業務剛開不久，各種設備都還比較陌生。

大火之後，很多網友紛紛發言，有些表示不解，有些覺得好玩想要參與，還有的覺得自己男朋友不聽話一定要帶去給他嚇一嚇。

其實懸崖咖啡本質上，還是攀巖愛好者們飛拉達攀岩項目中的一環，緊張的攀巖之上加入一些年輕人特有的鬆弛進行調劑，紓緩了心靈，補充了能量，鼓鼓勁繼續再攀高峯。

何況還有不少不為人知的景區，確實通過這種方法增加了曝光，來玩的人越來越多，如此看來也是未嘗不可（但是要注意安全）。

不過我又在想了，這樣一來倒是方便設計，隨便什麼地方掛個招牌豈不是都可以秒變咖啡館，隨地大小喝？不知道各位還能想到哪可以沿用這種玩法呢？

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