美國19歲女墮入瀑布沖走溺斃 遊客撿手機 發現錄下死前最後一刻
撰文：TVBS新聞網
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美國猶他州警方接獲報案，年僅19歲的女性登山客，意外失足跌入當地一處瀑布中，不幸溺斃死亡。
路過現場的兩名遊客，發現女孩的寵物犬與她的手機，並發現手機意外拍下她落水前最後畫面，擔心女孩發生事故，隨即通報警方協助搜尋，不久後在下方河流找到遺體。
綜合美媒報道，跌入瀑布的女子名為格里姆伍德（Cynthia Ann Grimwood），年僅19歲的她，是一名高中壘球運動員，生前熱愛各種戶外運動。
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猶他州當地警方表示，接獲遊客報案後，他們隨即派人前往瀑布下游進行搜索。
格里姆伍德跌落之處，是位於猶他州鹽湖城以南約35英里（約56.3公里）、一個名為馬尾瀑布（Horsetail Falls）的自然景區。
該瀑布水流源自高山地帶的積雪，當時正逢大量融雪，讓水量充足而暴漲，格里姆伍德疑似在不知情的狀態下，走入危險的水域，進而被湍急水流沖走。
她的手機拍到最後一個畫面，就是格里姆伍德走入水中後就消失無蹤。
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警方最後在瀑布下方約90公尺處，找到女孩冰冷遺體，被大量木頭樹枝卡在岸邊，周圍則是湍急的水流。
遺體隔天打撈後送往法醫進行檢驗，雖然警方尚未確定女孩實際死因，但從現場物證判斷，認定格里姆伍德遇難，極有可能是一場不幸的意外。
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