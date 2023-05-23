卧底揭「內地來港平價團」真貌　130蚊包9景點　唔購物導遊咁反應

隨着香港和內地恢復全面通關，香港再度成為熱門出遊地。絕跡數年的香港廉價旅行也重出江湖。



香港旅遊業監管局的數據顯示，在3月29日至5月7日，官方一共接到3183個行程登記，其中「500元人民幣或以下」的有1725團，佔54%。一位香港旅遊促進會工作人員在接受採訪時則説：以遊港一天為例，500元人民幣已不算廉價團。

那麼，真正廉價的香港旅遊一日團可以廉價到什麼程度？體驗如何？會不會很坑？又是如何賺錢的？我決定親身參團，「卧底」一番。

Part . 01 關於價格 説降就降 沒有最低只有更低

深圳和香港就一河之隔，從深圳出發，參團費用自然是有天然的優勢。但看到118元（人民幣，下同，約130港元）的價格時，還是小小震驚了一下。畢竟每次去香港，交通費往往都不止這個數。

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在淘寶上以「香港一日遊純玩」為關鍵詞進行搜索，價格參差，從100多到500元不等，500元的團聊聊無幾，並已經在標題寫上了「高端」字樣。貨比N家之後，我選定了一個最便宜的團，僅售118元，但店鋪評分高達4.9（5分滿分），套餐名字更是高端大氣上檔次：「臻選純玩觀光遊」。不由佩服，自己不尷尬，尷尬的就是標價500的團！

套餐內容方面：包車來回，9個著名景點，包酒樓午餐，還能坐郵輪遊維多利亞港。路線和行程方面，各個價格的團則都大差不差，具體體驗後邊再展開。事實上，我提報選題已經是五一前了，從那時起便開始暗中觀察價格。五一前後，這個團的價格從168元降到了128元，沒過幾天，價格再度跳水，直擊118元。於是我果斷出手，多少有點抄底撿漏的竊喜。

萬萬沒想到的是，就在幾天前，我再度打開某寶，發現團費竟然從118元變成了103，狂降15元，四捨五入就是隻要100元了。沒想到除了基金，連這也能翻車。本來以為是抄底，最後小丑竟是我自己。

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Part . 02 關於導遊：無功無過，勝在一視同仁

跟團遊體驗好不好，關鍵在導遊。這次行程，一共有兩位導遊，一男一女。陳姓導遊為主要帶隊人，留着短髮，40歲左右，説着一口濃濃的港普，説話時喜歡以「我們香港」作開頭。導遊主要就在車上作沿途的介紹，下車則「放羊」，只會告知集合時間和地點。

做起介紹來倒很是駕輕就熟，會不間斷地根據路過的建築，分享一些奇聞軼事：例如生男送地送房，生女沒人在乎的「丁屋」制度；香港富豪榜「千年老二」的李兆基給自己二兒子取名李家誠，和首富李嘉誠的名字同音；首富們相繼建的最高樓裏的風水玄學等等……介紹酒吧文化時，還開了個黃腔説：「男士乘客晚上給老婆『下藥』，再出去玩，什麼國家膚色都有，香港都是『合法的』不用擔心。」

我們這一行人年齡小至5歲小孩，上至65歲老人都有，中年人偏多，一般以家庭或情侶為單位，像我這樣的一人散客只有兩位。導遊大概也是專門投其所好，大多數人也是聽得津津有味。值得一提的是，我們一行是散客拼團，幾百的香港兩日遊有，幾千的港澳三天兩夜遊也有，像我這種118元一日遊是全場參團最低價了，在不同平台下單也會有不同的價格。但導遊基本能做到一視同仁，這點着實很不錯。總體而言，我個人的評價是，態度還可，沒有特別周到，但也不差，有問也是必答，多少帶點佛系。但轉念一想，都這麼低價了，還要啥自行車呢。

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Part . 03 關於行程：又趕又急，「特種兵式旅行」

早上8:30集合，晚上9:30散團，整個行程長達13個小時，10個打卡點，可以走遍香港三大島，實打實的「特種兵旅遊」。當天我們具體路線為：嗇色園黃大仙祠-免費酒樓午餐-西九文化廣場-金紫荊廣場-香港會議展覽中心-太平山頂-天星小輪-維多利亞港-鐘樓-星光大道-海港城。所有點倒是一個不漏全都去了，但全程體驗下來，最大的感覺就是：趕！太趕了！

除了太平山頂這一站時間相對充裕（還得是你不去參觀蠟像館），大多數情況團友們下車就是匆匆找廁所，然後拍幾張到此一遊紀念照，就差不多要集合上車，趕下一個點了。導遊會強調，一旦遲到，需要自費前往下一個景點匯合。參加這類團，老年人偏多，一個不小心聽岔了集合的時間地點，真掉隊了着實不好辦。不過實際上還是比較人性化的，導遊到點數人頭，少人會打電話催促，只要不是很離譜一般問題不大。

團友們往往比導遊更不樂意，最後在鐘樓集合準備回程時，有團友遲到了5分鐘，被另一位團友大聲數落：「就是你就是你」，「你怎麼回事，一個人讓大家等了怎麼久」。

Part . 04 關於餐食：真有六菜一湯，味道嘛……

午餐的就餐點位於九龍城區晴朗商場二樓的潮家海鮮酒家，環境還不錯，旅行團貌似只有我們，霸佔了幾個大桌。118元包午餐，餐標還是60元/人，面上來看，這頓飯錢就佔了團費的1/2，很難不讓人覺得事出反常必有妖。

一桌坐滿9-10人，童叟無欺的六菜一湯。至於味道嘛，我是覺得湯鹹菜少味道着實一般，但奔波了一上午，多少得整點補充下體力。同桌的一對情侶則很乾脆地選擇了不將就，坐下沒吃兩口就起身離開。不過離席時，我發現不知不覺中，竟然光盤了！

大家大概也都心裏有數，價格就擺在那，不吃也白不吃。不想額外花錢，就只能既來之則安之了。

Part . 05 關於「心機和套路」

假純玩，有推銷，但沒強制沒臭臉。應該很多人和我一樣會好奇，這麼低的價格，包路費、包餐費，真的有錢可賺嗎？經過一路的觀察，這裏頭多少還是有些「心機」和「套路」在。

首先，是在降低成本上。前面也有提到，我們這是散客團，購買鏈接上也會明確提及。深圳出發時我們一行是38人，到了香港黃大仙第一站便成了55人。最後回程時，有多個團友表示不坐大巴，自行回程，空出了位置，非常絲滑地就又散拼了10位左右回深圳及廣州的遊客，真．散拼到底。

還有個細節，我們過關後等大巴等了近20分鐘，導遊很實誠地表示，香港停車費太貴，導遊車為了省停車費，到點後人沒到，都是出去兜幾圈，再回來接人。「我們香港都是人等車，沒有車等人」。周星馳有部電影叫《算死草》，這詞用在這裏也是非常貼切了。

‍‍想要賺錢，當然不能只是節流，創收才是重中之重。名義上是純玩團零購物，但午飯後導遊便帶着大家驅車來到了油尖旺區的一家免税店。不知道是大家都默認跟團少不了這潛規則還是只敢暗自腹誹，沒有任何一個人提出疑問或者異議。不過導遊沒有強制購物，表示沒興趣就自由活動，我特意從他面前走過，獨自去買咖啡，確實啥也沒説。回到車上，我發現大概只有5位團友購買了化妝品，導遊也沒有不悦，一切照舊。

‍另外一個創收渠道便是推銷門票了。118元的套餐是不包含太平山頂杜莎夫人蠟像館門票的。導遊會在路上用各種話術進行「洗腦式」推銷，動之以情，曉之以理。「來都來了，人生苦短。」「增長自己的見識，花這190，太值了。」「來香港，去看了蠟像館，以後説去過香港才都有話説。」「現場買票得290港幣，我這邊統一買190人民幣就可以了。」最終，有近10位團友下了單，導遊也是喜笑顏開。

我默默在用手機查了一下，香港杜莎夫人蠟像館上顯示，現場購買的價格確實需要299港幣，網上購票有折扣但也要230港幣，都比190人民幣要貴，但是某寶的價格卻是只要170人民幣。不過這事兒吧，你情我願的，倒也沒什麼可説，人家導遊打份工「揾兩餐」也不容易，團友出來旅遊無非也就圖個開心盡興。我選擇了自由活動，小徒步去看了香港名流的豪宅，根據導遊介紹説，星馳就在山頂的120號別墅區。不過話説回來，「來都來了」這招還真是永不過時，屢試不爽。‍

21:15分，走出關口，我的香港低價一日遊正式結束。路上，我也和了部分團友們簡單聊了聊，問了他們的感受和評價。圓圓表示，自己沒有買東西，真正把「低價」貫徹到底了。但是覺得時間太趕了，晚餐忙着看星光大道都沒吃上，而且導遊規定車上不能飲食。好幾個團友都覺得比較滿意，行程雖然趕，但他們都是第一次到香港，也不會講粵語，覺得這樣跟團比自由行便宜，也更舒心。

這點我贊同。如果你從來沒去過香港，而且意志堅定，堅決不多花一分錢，那麼低價團的性價比是真的高，甚至可以説去了就是賺了。畢竟自己在香港這般遊玩，交通費都不止這個數。但是如果你想玩得更盡興，更深度，那還是老老實實做攻略自由行吧。

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