五一黃金周｜內地旅客「集體瞓公廁」惹熱議　冇酒店住原因終曝光

大陸「五一長假」迎來出遊潮，據官方估計有多達2.4億民眾出遊，如此驚人的人潮也引發不少亂象。



4月29日，有網友發布影片稱大陸安徽黃山風景區的廁所被遊客給佔滿，從影片畫面可看到，公廁擠滿了遊客，更有人直接躺在地板。

對此，黃山風景區工作人員表示，應該是遊客沒訂到酒店，也錯過下山時間，才會在廁所過夜，會向領導階層反映並解決問題。

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根據陸媒《九派新聞》報道，有網友爆料稱，大陸安徽黃山風景區光明頂的廁所被遊客給佔滿。

影片畫面可見，廁所內擠滿了人，大家不發一語，有的遊客靠牆滑手機，有的遊客則直接躺在地板上睡覺，讓拍攝影片的人相當傻眼。

對此，黃山風景區的工作人員回應稱，由於巴士尾班車只到晚上6點多，應該是遊客沒有訂到山上的酒店，也錯過下山時間，沒地方去了才在廁所過夜。

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另一名工作人員則表示，沒有預測到「五一」的人流量這麼大，會再向領導階層反映並解決這個問題。

這部遊客「睡公廁」影片曝光後，引發網友熱議，表示「每年都有這情況出現，說到底還不是景區的問題，想賺錢又不考慮接待問題」、「五一遊黃山，廁所天地寬、攢錢把罪受、這是為哪般？」、「訂不到酒店為什麼還要去呢？說明一開始就做好了睡廁所的準備」。

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事實上，這並不是第一次有遊客在黃山廁所過夜，4月13日，有遊客發現有30多名女學生想要省錢「窮遊」，而直接在黃山的公廁過夜。

當時黃山管委會表示，建議遊客提前買票和預定酒店，不鼓勵在公廁等公共場所過夜。

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