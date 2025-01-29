初一開年？港男轟青衣餐廳員工食開年飯未準時開門　網民狂鬧西客

新年流流請對仍要開工的人多一分體諒！有港男大年初一（1月29日）嬲爆發帖，指今早到青衣長亨邨的百分百餐廳打算光顧，但「入面全部員工開飯中不給客人入來」，而門口寫着大年初一早上11時營業，他但準時到達卻仍未開門，揚言「下次唔再幫襯」。而照片見到，餐廳員工正圍在一起吃開年飯。



帖文1小時內吸引逾350個留言，許多網民批評樓主是西客，「CXs人哋員工開年飯都唔畀」、「新一年咁快就有西客po」、「初三未到就想人同你開年」。樓主則反擊指，店舖如未能準時開店，不應「貼住開11點」，會令客人食早餐失預算，惟帖文其後被刪除。



樓主指上午11時發現餐廳的職員仍在吃飯，未有準時開門營業。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

大年初一員工開飯未有準時開門

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指今天大年初一（1月29日），他到青衣長亨邨的百分百餐廳用餐，卻發現上午11點未開門，「入面全部員工開飯中不給客人入來，當時我們11點到準備入去點知門口鎖咗入唔到，下次唔再幫襯」。

樓主上傳餐廳告示，寫明初一的開始營業時間是早上11時。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主上傳2張照片，第一張為餐廳新春營業時間，顯示年初一開早上11時，意指店員未有準時開門1營業；第二張拍到餐廳職員正圍在一起，有員工則正在用膳。

網民鬧西客：睇嚟你想提早畀人開年

帖文短短1小時內勁吸逾350個回應，大部份批評樓主為「西客」，認為店員們應該是吃開年飯而略遲開店，揶揄「CXs人哋員工開年飯都唔畀」、「睇嚟你想提早畀人開年」、「剛剛想xyz樓主，不過畀面佢今日年初一」、「初一就想俾人開拖」、「遲少少開門服務你條X客，係咪會餓X親？」、「人哋都要食飯架，咁都要影相批鬥人」、「新一年咁快就有西客po」、「初三未到就想人同你開年」、「唔知以為你畀幾千銀生意人哋」。

有長亨邨街坊稱要落樓撐場，發現樓主已離開。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

長亨街坊笑言落去撐場

更有居民留言指「我住長亨，你唔好走，我而家落去幫你撐場」，惟他上傳照片指到場時樓主已離去。部份網民心平氣和建議多一點體諒，「放鬆啲啦，人哋啲員工開年飯」、「年初一唔好辣火頭啦」、「新年流流唔好咁燥底，你就當人哋食飯食遲咗囉，有咩咁大件事呢」、「打工仔放飯13:00-14:00，唔通全部都準時開工咩」。

帖文1小時內吸逾350個留言，幾乎都在批評樓主，但他認為店舖應準時開門，「咁不好貼住開11點啦」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

港男反擊：貼住開11點

樓主反擊，認為門口標明了上午11時營業，「咁不好貼住開11點啦，人哋不用預時間入去食早餐？」。也有網民支持樓主，「咁唔好寫開11:00，開23:00啦，加一就識收，服務就零呀？覺得人客有問題嗰啲，唔該落去企返一頭半個鐘等吓啦笨」、「咁寫明開11:00你都要開門畀人入㗎」。

（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」）