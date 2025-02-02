食到初四咁樣！茶記叫厚豬扒飯　港男嫌唔夠厚嘲：出名夠薄！

食豬扒飯食到初四咁嘅樣？有港男在年初四到太子1間標榜「厚豬扒專門店」的茶餐廳吃午飯，叫了1客「厚豬扒配辣肉醬飯」，可是豬扒的厚度不似預期，稱目測只約1.5厘米厚，雖然不算超薄，但一定稱不上是「厚」。港男認為該產品名不符實，嬲到拍下照片，在網上公審店家，嘲諷「馳名厚豬扒，出名夠薄」。



帖文引來不少網民熱議，「確實比A4紙厚」、「過年貴啲掛」、「而家差咗咁多嘅，嗰陣食真係好厚」。



樓主切開件「厚豬扒」大呻中伏，目測豬扒只約1.5厘米厚。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

樓主指餐廳還標榜是「厚豬扒專門店」，實在搞笑。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

「厚」豬扒只有1.5厘米

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」，大呻中伏經歷，「厚豬扒飯...喎」，他指年初四到太子1間標榜「厚豬扒專門店」的茶餐廳吃午飯，點了1個價值62元的「厚豬扒配辣肉醬飯」，飯送上來，一切開塊豬扒，目測「厚豬扒」的厚道只約有1.5厘米，雖然說不上薄，但與「厚」還有一段距離。

樓主不滿「厚豬扒」名不符實，於是拍照在網上公審，諷刺店家「馳名厚豬扒，出名夠薄」。

樓主認為實物與餐廳提供的相片及名字不符。（「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook圖片）

網民：確實比A4紙厚

有網民看過照片也笑言「確實比A4紙厚」、「而家差咗咁多嘅，嗰陣食真係好厚」、「過年貴啲掛」。有網民亦分享經歷「最近一次食，司華力腸雞扒飯午餐，不過不失54元，不過條腸切一半，早知食大X樂」。