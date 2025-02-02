爸爸姓「操」如何改名？怎改都像髒話　機智媽想出這名字全家讚好

取名字就像幫生命賦予靈魂和期許一樣，幫新生兒取名長任家長絞盡腦汁。先前有中國網友在《搜狐網》上分享，她回老家的時候媽媽和他分享，遠房的表姊和表姊夫正在頭痛給女兒取名的事情。



因為表姊夫姓「操」，這個罕見的姓氏，容易出現諧音不好聽，或者出現歧視的意味。

後來表姊想破腦袋，終於幫女兒取了一個好聽，又充滿寓意的好名字。

爸爸姓「操」點改名？改極都似粗口 機智媽媽想出這名字全家讚好（01製圖）

網民認真給意見 卻也不及媽媽取的名字那麼好 點圖放大閱讀：

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苦惱不知道怎麼幫小孩取名，讓這對新手爸媽上網求助網友。

網友給的名字包括諧音梗操作員、操盤手、操心、操場，也有網友給出其他建議，像是操守正、操守存、操守。

另外，也有人提議取一些有文藝氣息的名字，像是操羲之、操獻。

不過，表姊都不滿意，於是和夫家提議可不可以讓孩子從母姓，引來夫家長輩的不滿。

在表姊想破腦袋後，終於決定把孩子的名字取作「操越」，一來覺得這個名字好讀好上口，二來名字的諧音有「超越」之意，聽起來滿懷期待的寓意，讓全家人一致通過。

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媽媽原本覺得不錯 之後才驚覺絕對不能用（點圖放大閱讀）：

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：爸爸姓「操」難取名！機智媽媽絞盡腦汁，取出超好聽名字，全家狂讚好】