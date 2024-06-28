爸爸姓「死」點改名？網選最難改名25個中文姓氏　姓雞姓操未算慘

你聽過最難取名的姓氏是什麼？許多爸媽想幫小寶貝取個好名字，上網尋求各方人士幫忙解答。



中華文化有不少奇葩的姓氏，曾有名姓操的男子在網上尋求幫助，也有一名姓雞的網友希望大家幫幫他，網友看見後紛紛，「獻策」，建議取名「雞蛋」或「雞德肯」。

根據《現代快報》報導，有網友發布最難取名的前25個姓氏排行，包括尿、毒，以及怎麼看怎麼不吉祥的「死」。

網選最難改名25個中文姓氏（微博圖片）

網選最難改名25個中文姓氏（微博圖片）

「冠軍」竟有9個字 有個姓氏解作「弒父」？點圖放大看看最難改名25個中文姓氏全排名：

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網友笑說：

「死已經快接近不好起名字的極限了」

「姓尿、姓死的怎麼活呀！」



不過爨邯汕寺武穆雲籍鞲姓也讓網友大嘆：

「若要罰抄就哭哭了！」



不過讓人感到詫異的是李姓也跟著上榜，原因是：「人太多，所以起什麼名字都很容易跟別人撞名。」

有網友覺得複姓很稀奇，不過「羊舌」和「宰父」這兩個複姓也令人哭笑不得。

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這份姓氏榜單包含：爨邯汕寺武穆雲籍鞲、死、尿、操、毒、宰父、是、黨、胖、別、粘、羊舌、母、仇、黑、苟、牛、吳、老、賈、提、宮、史、朱、李。

這些姓氏中分為3類型，姓氏本身較奇怪，如「羊舌」、「黑」等；姓氏文字有貶義，例如「死」、「毒」、「胖」等；姓氏文字諧音含貶義的「賈」、「苟」等。

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榜單一在微博發布後馬上被瘋傳，網友留言表示：

被徹底震驚了，中國不愧是文明古國，什麼樣的姓氏都有啊。

也有網友提供榜單上沒有列出的奇葩姓氏，如「第五」、「酸」、「歲」、「醬」等。

歷史專家指出，這些罕見姓氏，很多是從地名、信仰、器物、職業發展而來，證明中華文化歷史的悠久。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】