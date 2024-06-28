爸爸姓「死」點改名？網選最難改名25個中文姓氏 姓雞姓操未算慘
撰文：ETtoday
出版：更新：
你聽過最難取名的姓氏是什麼？許多爸媽想幫小寶貝取個好名字，上網尋求各方人士幫忙解答。
中華文化有不少奇葩的姓氏，曾有名姓操的男子在網上尋求幫助，也有一名姓雞的網友希望大家幫幫他，網友看見後紛紛，「獻策」，建議取名「雞蛋」或「雞德肯」。
根據《現代快報》報導，有網友發布最難取名的前25個姓氏排行，包括尿、毒，以及怎麼看怎麼不吉祥的「死」。
「冠軍」竟有9個字 有個姓氏解作「弒父」？點圖放大看看最難改名25個中文姓氏全排名：
+18
網友笑說：
「死已經快接近不好起名字的極限了」
「姓尿、姓死的怎麼活呀！」
不過爨邯汕寺武穆雲籍鞲姓也讓網友大嘆：
「若要罰抄就哭哭了！」
不過讓人感到詫異的是李姓也跟著上榜，原因是：「人太多，所以起什麼名字都很容易跟別人撞名。」
有網友覺得複姓很稀奇，不過「羊舌」和「宰父」這兩個複姓也令人哭笑不得。
【延伸閱讀】爸爸姓「阿」點改名？網民熱烈提建議 「阿凡達」都未算最離譜
點圖放大閱讀：
+21
這份姓氏榜單包含：爨邯汕寺武穆雲籍鞲、死、尿、操、毒、宰父、是、黨、胖、別、粘、羊舌、母、仇、黑、苟、牛、吳、老、賈、提、宮、史、朱、李。
這些姓氏中分為3類型，姓氏本身較奇怪，如「羊舌」、「黑」等；姓氏文字有貶義，例如「死」、「毒」、「胖」等；姓氏文字諧音含貶義的「賈」、「苟」等。
【延伸閱讀】爸爸姓「尿」女兒怎改名？爺爺神救援 讓孫女不尷尬還光宗耀祖
點圖放大閱讀：
+8
榜單一在微博發布後馬上被瘋傳，網友留言表示：
被徹底震驚了，中國不愧是文明古國，什麼樣的姓氏都有啊。
也有網友提供榜單上沒有列出的奇葩姓氏，如「第五」、「酸」、「歲」、「醬」等。
歷史專家指出，這些罕見姓氏，很多是從地名、信仰、器物、職業發展而來，證明中華文化歷史的悠久。
【同場加映】勁過關羽？姓「關」爸爸竟幫女兒改呢個名 老師都唔敢叫：怕冒犯
點圖放大閱讀：
+8
台男改名成「張鮭魚之夢」靠壽司郎發達？出盡陰招賺錢自揭賣黃牛由酷MA萌變成熊本熊 改名經過原來是熊本政府向中國山寨低頭？女兒名字竟與老公以前小三一樣 人妻崩潰 網民：這名字一語雙關改名「鮭魚」有冇諗過仔女感受？台女瘀爆經歷：我爸曾是一條……全台破百人為免費餐改名做「鮭魚」 詭異文化嚇窒日美女：太誇張雙11名叫「丨丨」請食霸王餐 台男符合免費條件 姐姐名字更驚人
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】