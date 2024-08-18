家長替小孩取名時，都會帶有祝福與好的寓意。



中國就有一位爸爸姓「錢」，孩子出生後，原本打算取名為「錢多多」，不過孩子去報戶口時，因為意外的疏失少了一個字，沒想到這個小差錯卻反而讓全家人相當欣喜，決定直接改名。

爸爸姓「錢」媽媽建議改這「福氣名字」 祖母幫忙登記劇情神展開（01製圖）

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據《搜狐網》指出，中國有一對夫妻喜獲麟兒，其中爸爸姓「錢」，為了替孩子取個寓意好的名字而相當煩惱。

後來妻子靈機一動表示，既然姓錢，不然就叫「錢多多」。丈夫一聽十分滿意，覺得這個名字簡單大氣，叫起來也朗朗上口，和長輩商量後，全家人一致同意，希望孩子以後可以「錢多多」，不用為金錢發愁。

等到孩子出生，由孩子的祖母去報戶口，沒想到回家後看了戶口名簿，卻發現孩子的姓名變成了「錢多」，少了一個「多」字。

原來是老人家耳朵不好，工作人員詢問祖母「是不是叫錢多？」，她沒有聽清楚就回答「是的」，結果小孩的名字就登記成了「錢多」。

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雖然兩個名字意思差不多，但「錢多多」原本就是大家商量好的名字，所以錢先生打算再去改一次，沒想到妻子一看卻非常高興，直說：

不用改了，恰到好處，錢太多怕孩子會學壞，一個多字正好。

於是全家人一起商議，覺得「錢多」這個名字顯得更穩重一些，也算是意外的驚喜。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：爸爸姓「錢」取1有福氣名字！戶政登記誤會打錯名，全家人超愛秒改名】