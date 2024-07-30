姓「魏」爸爸同爺爺「名字都有病」 最後阿仔改呢個名下場卻更慘
撰文：中天新聞網
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大陸一戶姓魏的人家，爺爺魏炎，爸爸魏寒，諧音與胃炎和胃寒一樣。
由於兩人的名字充滿「病痛」，因此當魏寒的兒子出生，一家人為了不要取出有病痛諧音的名字煞費苦心。
不想兒子名字再「有病」 費盡心思改名結果卻……
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最後取名為「魏知書」，沒想到孩子上小學數學課以後，竟哭著回家。
原來是因為課堂上學到了「未知數」，和他的姓名讀音超像，因此每次老師點到他，全班同學就會興奮狂笑，讓他超尷尬。
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根據中時新聞網報導，大陸有一家人姓魏，爺爺的名字是「魏炎」，和「胃炎」的讀音相同；爸爸則叫「魏寒」，與「胃寒」同音。
由於爺爺和爸爸的名字都充滿著「病痛」，因此當「魏寒」的兒子出生，一家人在取名的時候特別小心，希望孩子有個獨一無二的名字，也希望不要再跟病痛的諧音相關。
後來孩子的爸媽決定把孩子取名為「魏知書」，希望孩子長大，成為一個知書達禮的好孩子，且沒有什麼和病痛相關的諧音，就去登記了。
沒想到兒子念小學以後，某天上完數學課竟然哭著回家，原來是因為課堂上學到了「未知數」的概念，與他的名字「魏知書」叫起來很像，每次只要被數學老師點名，全班同學就會一直笑，讓他超尷尬又生氣，只好吵著爸媽要改名。
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