對於父母而言，都希望小孩能比別人優秀，因此在取名時都會特別費心，有些甚至用算命取名，有些則是想要小孩名字獨特。



內地一名姓「久」的爸爸就在孩子出生後，絞盡腦汁想幫女兒取個好名字，但一直想不到適合的，最後所幸用這「2字」替女兒取名，讓媽媽一聽瞬間臉紅。

姓「久」改什麼名好？爸爸靈機一動讓媽媽超害羞

新手爸爸姓「久」超罕見 霸氣幫女兒取這名字 媽媽一聽秒臉紅（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 5

綜合陸媒報導，內地一名姓久的男子當時剛成為新手爸爸，為了幫女兒取一個充滿詩意的好名字，他翻遍各式古典文學，預先想好了幾個名字。

但當他親眼看到女兒後，又覺得這些名字配不上自己可愛的女兒，為此相當苦惱。

最後他放棄一般人的取名方式，決定幫女兒取名為「久愛妮」。

【延伸閱讀】爸爸姓「尿」女兒怎改名？爺爺神救援 讓孫女不尷尬還光宗耀祖

爸爸姓「尿」女兒怎改名？爺爺神救援 讓孫女不尷尬還光宗耀祖（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 8

對此，久男的老婆得知後，先是對這個特殊的名字感到相當訝異，隨後才發現「久愛妮」聽起來就像是「就愛你」，老公是用這個名字趁機向母女2人告白。

浪漫動機一曝光，馬上讓老婆害羞表示：「這個諧音很不錯，一天聽一遍也不夠！」

【同場加映】勁過關羽？姓「關」爸爸竟幫女兒改呢個名 老師都唔敢叫：怕冒犯

【同場加映】勁過關羽？姓「關」爸爸竟幫女兒改呢個名 老師都唔敢叫：怕冒犯（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 8

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】