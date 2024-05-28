史前人類雜交大揭祕　4.7萬年前智人與尼安德塔人寫入基因的情史

尼安德塔人（Neanderthals）與智人（Homo sapiens）在數萬年前曾有過一段古老情史，儘管尼安德塔人約在4萬年前滅絕，但根據研究，尼安德塔人的基因存在於大多數現代人（智人）DNA之中，這段被寫進基因裡的愛情故事，最早始於4萬7000年前，且持續交流將近7000年。



科學媒體IFLScience報導，在現今非洲以外的人類基因組之中，大約都有1%至4%的尼安德塔DNA，這對人類外表與行為存在一定影響力。這份研究針對59名古代智人基因組進行分析，並將其與世界各地的275名現代人基因組做比較，並利用電腦軟體追蹤尼安德塔人基因數千年以來的演化過程。

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研究結果發現，尼安德塔人的基因在4萬7124年前開始與現代人類基因組產生交流，且持續長達6823年。另一方面，尼安德塔人的基因並未平均分布在世界各地，部分地區完全沒有尼安德塔基因，被稱之為「古代沙漠」（archaic deserts），部分地區則是出現不尋常的高度尼安德塔基因變異，意味著許多遺傳基因可能有害因此被自然淘汰，但也有特定基因賦予生存優勢代代相傳。

研究團隊指出，不論是古代人類還是現代人類，都把347個尼安德塔基因完好保存下來，表明當現代人遇到非洲以外的新環境壓力時，當中許多基因對現代人有益處，包括主要存在於皮膚色素沉澱、新陳代謝、免疫力相關的基因組區域。這份研究的預印本已發布在生物學研究預印網站bioRxiv。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】