「超好色皇帝」重病還找女人洩慾 精盡而亡後慘被做成「一道菜」
撰文：ETtoday
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歷朝歷代皇帝都十分看重自己的後事，甚至會大修陵墓。
不過遼太宗耶律德光卻是十分淒慘，不僅死於女色，最後還被做成「一道菜」，令人唏噓。
攻破汴梁後每天找後晉皇帝的妃子洩慾 死後被摘去內臟這樣處理（點圖放大閱讀）：
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遼朝第二任皇帝耶律德光，契丹名為堯骨，是遼太祖耶律阿保機的次子。作為馬背上的朝廷皇室，耶律德光自幼隨父母四處征戰，為契丹國建立赫赫戰功，因功進拜天下兵馬大元帥。
耶律德光繼位後雖是一位明君，卻十分的好色，在發兵攻破後晉首都東京汴梁後，霸佔了後晉皇帝石重貴的妃子，每天醉生夢死。
由於當時遼人在中原地區不斷燒殺搶掠，激起了中原人的反抗，耶律德光一面享受後晉的嬪妃，一面擔心中原人的反抗，很快就體力不支，只能下令回國。
然而此時耶律德光生了一場大病、渾身發熱，就算躺在冰塊上，還是止不住熱。隨行的御醫就勸他不要在沉迷於女色：
皇上啊，你腎病十分嚴重，並且還染上了熱疾，除了按時服藥外，不能碰女人，需要認真禁慾，否則老天爺也無能為力了。
但是耶律德光不僅不聽，還將太醫臭罵了一通：
你們都是不學無術，我得了熱病，正要女色洩火，怎麼能遠離女色呢！
最終他因縱慾無度，走到欒城殺胡林時，突然口吐鮮血，一命嗚呼，終年46歲。
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噩耗傳到遼國都城上京，太后述律平悲痛欲絕，隨即下令將耶律德光遺體運到塞北安葬。由於當時已是初夏，天氣暖和，遺體若不防腐，根本無法順利運到塞北。
南征的文武大臣和太醫絞盡腦汁，最終按照牧民們「醃製臘肉」的辦法，將耶律德光的肚皮剖開、摘去內臟，然後用鹽醃排除水分，再用火慢慢烘乾遺體，最終製成類似於「木乃伊」一樣的乾屍。
據見北宋司馬光《資治通鑑》記載，由於時人稱呼臘肉為「羓」，所以耶律德光的乾屍也稱呼為「帝羓」。遼太宗耶律德光也成了中國歷史上，第一個被做成木乃伊的皇帝了。
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