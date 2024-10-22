逾80間房「澳洲故宮」爆紅 屋主花近4億港元打造 賣出價更驚人
撰文：日本設計小站
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看過了貴州白宮，不如來看看澳洲故宮。
今年，澳洲郊區驚現一座中式豪宅，造價7600萬澳幣（約4億港元），最終拍賣售價429萬澳幣（約2230萬港元），在海外引發熱議！
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這座中式豪宅佔地4.5萬平方米左右，分為兩座院子。
一號院運用徽派建築風格，白牆青瓦，簡潔優雅，內部是江南庭園的「一步一景」。
二號院運用京派建築風格，部分柱子和房樑借鑑故宮建築內的色彩和圖案，雕刻了雲紋和山水花鳥。
庭園中，石頭假山、中式涼亭等大部分原材料都是從中國海運過去，並僱傭了大量中國傳統匠人。建築佈局，也嚴格參照了中國傳統風水，就連地段都是中國人最愛的88號。
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房屋主人將它命名為「中國風孔子府」，定位也是海外最大的中式私人建築羣。整個建築包括院落佔地4.5萬平方米，包含80多間豪華客房，多個大型多功能會議廳以及餐廳、游泳池、劇院和博物館等，堪稱「夢迴大清」的皇帝級住宅享受。
建築所在位置距離市區30分鐘車程，靠近公路，交通方便的同時周圍環境也很安靜。
這麼一座豪宅，為什麼會被拿出來拍賣呢？據説，這兩棟建築建造於2014年到2017年整體完成了90%，2019年業主回中國，後來趕上疫情，這座豪宅基本就停滯了。
現在，這座中式豪宅因為無人管理，已經陷入荒蕪，院內雜草叢生，又因為特殊的建築風格，無法按照澳洲正常市場價估值。經過拍賣，最後以429萬澳幣成交，不到造價的零頭……
最後只想問一句，這個「撿漏」的業主是誰？我要和你做朋友……
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