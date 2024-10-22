逾80間房「澳洲故宮」爆紅　屋主花近4億港元打造　賣出價更驚人

看過了貴州白宮，不如來看看澳洲故宮。



今年，澳洲郊區驚現一座中式豪宅，造價7600萬澳幣（約4億港元），最終拍賣售價429萬澳幣（約2230萬港元），在海外引發熱議！

位於西澳洲的「中國風孔子府」（微博@寰亞SYHP）

點圖放大瀏覽：

+ 7

這座中式豪宅佔地4.5萬平方米左右，分為兩座院子。

一號院運用徽派建築風格，白牆青瓦，簡潔優雅，內部是江南庭園的「一步一景」。

二號院運用京派建築風格，部分柱子和房樑借鑑故宮建築內的色彩和圖案，雕刻了雲紋和山水花鳥。

庭園中，石頭假山、中式涼亭等大部分原材料都是從中國海運過去，並僱傭了大量中國傳統匠人。建築佈局，也嚴格參照了中國傳統風水，就連地段都是中國人最愛的88號。

【延伸閱讀】貴州哈爾移動城堡：農民上網自學建成「最狂危樓」 變網紅打卡點

【延伸閱讀】貴州哈爾移動城堡：農民上網自學建成「最狂危樓」 變網紅打卡點

貴州農民陳天明自學建成的「中國版哈爾移動城堡」（微博@南方周末）

點圖放大瀏覽更多「中國版哈爾移動城堡」的照片及內部「驚人」結構：

+ 26

房屋主人將它命名為「中國風孔子府」，定位也是海外最大的中式私人建築羣。整個建築包括院落佔地4.5萬平方米，包含80多間豪華客房，多個大型多功能會議廳以及餐廳、游泳池、劇院和博物館等，堪稱「夢迴大清」的皇帝級住宅享受。

建築所在位置距離市區30分鐘車程，靠近公路，交通方便的同時周圍環境也很安靜。

這麼一座豪宅，為什麼會被拿出來拍賣呢？據説，這兩棟建築建造於2014年到2017年整體完成了90%，2019年業主回中國，後來趕上疫情，這座豪宅基本就停滯了。

現在，這座中式豪宅因為無人管理，已經陷入荒蕪，院內雜草叢生，又因為特殊的建築風格，無法按照澳洲正常市場價估值。經過拍賣，最後以429萬澳幣成交，不到造價的零頭……

最後只想問一句，這個「撿漏」的業主是誰？我要和你做朋友……

【延伸閱讀】仿若置身歐洲？「東北羅浮宮」竟是製藥廠 盤點中國豪華辦公室

【延伸閱讀】仿若置身歐洲？「東北羅浮宮」竟是製藥廠 盤點中國豪華辦公室

點擊放大瀏覽「東北羅浮宮」哈藥六廠的照片：

+ 7

這皇宮竟是辦公室！還有「中國霍格華茲」 點擊放大瀏覽更多中國的超宏偉建築：

+ 8

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】