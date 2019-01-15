【搞笑諾貝爾獎】底褲原來有理想溫度　醫學獎研究吞劍副作用？

自1991年開始，每年都會頒發搞笑諾貝爾獎，獎勵「另類」的科學研究，如何另類？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

公共衛生學獎：研究濕內褲對室溫的反應，和理想的內褲溫度。

公共衛生學獎：研究濕內褲對室溫的反應，和理想的內褲溫度。（Gettyimage/視覺中國）

生物獎：分析131種青蛙在壓力下氣味的不同，包括有腰果味、甘草味、薄荷味和臭魚味。（如果太多牛奶味......）

生物獎：分析131種青蛙在壓力下氣味的不同，包括有腰果味、甘草味、薄荷味和臭魚味。（Gettyimage/視覺中國）

營養學獎：發現「屎殼郎」其實很挑食，喜歡吃馬和狗的糞便，不喜歡駱駝和狐狸的糞便。

營養學獎：發現「屎殼郎」其實很挑食，喜歡吃馬和狗的糞便，不喜歡駱駝和狐狸的糞便。（Gettyimage/視覺中國）

物理：研究為什麼乾的意大利麵切斷時，永遠不會只斷成2截。（這是物理嗎？）

物理：研究為什麼乾的意大利麵切斷時，永遠不會只斷成2截。（Gettyimage/視覺中國）

物理：測量人踩到地上的香蕉皮時， 鞋底和香蕉皮，與香蕉皮和地面之間的摩擦力。

物理：測量人踩到地上的香蕉皮時， 鞋底和香蕉皮，與香蕉皮和地面之間的摩擦力。（Gettyimage/視覺中國）

醫學獎：研究吞劍的副作用。（會死？）

醫學獎：研究吞劍的副作用。（Gettyimage/視覺中國）

獸醫獎：證明有命名的乳牛，產乳量比沒有名字的乳牛多。

獸醫獎：證明有命名的乳牛，產乳量比沒有名字的乳牛多。（Gettyimage/視覺中國）

化學獎：研究如何用化學方法，把已煮熟的雞蛋還原成為未煮熟。

化學獎：研究如何用化學方法，把已煮熟的雞蛋還原成為未煮熟。（Gettyimage/視覺中國）

搞笑諾貝爾獎的獎金是十億......津巴布韋元！（少於一元港幣）

這些價值十億的研究，內容其實很認真，看來科學家是很有幽默感的！

撰文：陳美濤 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「搞笑諾貝爾獎」有幾搞笑？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）