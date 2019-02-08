【自己腳痛自己救】小兒扁平足10歲才確定　16歲前關鍵期可根治

扁平足是十分普遍的足踝問題，但在香港暫時沒有正式統計受影響人數，而台灣平均每年20萬新生兒當中，約有8000名孩子是小兒扁平足，約佔4%。 在台灣屬少數專精足踝外科的醫師、台中行健骨科診所院長的朱家宏，在新書《自己的腳痛自己救》中拆解家長對扁平足的疑難。他指不少家長因心急想「醫好」孩子的扁平足，願意購買昂貴的矯型鞋墊；但有研究發現，無論穿不穿鞋墊的孩子，5年後扁平足程度並無明顯差別，因為患者不會24小時穿著，鞋墊只能改善痠痛與步態修正，但對足弓角度沒有實際矯正效果。 在治療方面，朱家宏強調孩子要到10歲才能確定是扁平足，而家長不可錯過16歲前的治療黃金時期，可讓孩子進行「距下關節限制術」，就像把矯正鞋墊植入腳內，隨著肌腱的生長，足弓自然永久定型在正確的鬆緊度，療效顯著。

扁平足分0－3級不同程度，嚴重的會出現外翻足的症狀，如腳尖外旋、足跟不正、腳內側有很大突起等。（出版社提供）

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以下是《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》的內容節錄：

社會上關於小兒扁平足資訊主要來自三方面：

矯正鞋具公司：因為商業因素的考量，自然積極鼓吹患者多多利用矯正鞋具。

復健師或復健科醫師：由於足踝手術並非他們的專長，因此除了建議家長購買矯正鞋墊、肌內效貼布等輔助器材外，頂多以拉筋及長期復健來治療。

小兒骨科醫師：認為幼兒時期的扁平足，大都會隨著年齡的成長，足弓發育完整而改善，除非特別畸形不能活動，否則順其自然，不需要特別治療。

就這樣，小兒扁平足究竟需不需要擔心、需不需要花大錢買矯正鞋墊、手術能不能根治，說法莫衷一是，常讓家長不知該如何是好。那究竟是該及早發現、及早治療？還是順其自然就好？

家長為醫好孩子的扁平足，購買昂貴的鞋墊，但效果未必理想。（GettyImages/視覺中國）

許多家長為了想「及早」治療心愛寶貝的扁平足，於是懷抱希望，動輒花上數千甚至上萬的金錢為子女購買矯正鞋墊，然而結果卻是數年後希望落空，與期待相去甚遠。

曾有研究將小兒扁平足的孩子，隨機分成穿著矯正鞋墊的實驗組與不穿矯正鞋墊的對照組，5年之後，發現穿不穿矯正鞋墊，扁平足的程度都沒有什麼明顯差別。

我的解讀是，因為患者不可能24小時都穿著矯正鞋墊，肌腱在沒有鞋墊的情況下，仍會該鬆不鬆、該緊不緊，就像拇趾外翻矯正器一樣，其實只能短期改善症狀。換句話說，矯正鞋墊對因扁平足而造成的痠痛與步態修正，確實有幫助，但對於足弓角度卻沒有矯正的長期實質效果。

因此家長不需要浪費錢去買那些號稱訂做，實際上是射出成型，效果不彰卻又貴得嚇人的矯正鞋墊，只需要購買一雙價值一、兩千元的醫療級足弓支撐鞋墊，就可以舒緩小兒扁平足的不適了。

2歲以下的小孩幾乎都是扁平足，但隨年齡增長，10歲後才有4%孩子屬真正扁平足。（GettyImages/視覺中國）

7-9歲：小兒扁平足黃金觀察期

相關數據顯示，兩歲以下的小孩幾乎都是扁平足，但隨年齡增長，10歲以後，只有4％的孩子會有真正的扁平足。也因此，許多小兒骨科的醫師都建議家長，實在不需要一看到子女有足弓塌陷的情況，就過於緊張。

但是，「如果我的孩子就是那4％的小兒扁平足患者怎麼辦？」這恐怕才是家長心中最放不下的一塊大石頭。的確，台灣每年20萬新生兒當中，按比例會有8千名孩子是貨真價實的小兒扁平足，人數不能說少，但家長到底該如何才能確實得知孩子是否罹患小兒扁平足呢？

事實上，從足踝外科醫師的觀點來看，足弓塌陷並不是判定小兒扁平足的絕對條件，有疑慮的家長可以在孩子7-9歲左右，仔細觀察當孩子雙腳跟合併站立時，小腿的中心線是否呈現彎曲，若同時具有前述兩種情況，才必須進一步請教足踝專科醫師。

一般來說，嚴重的小兒扁平足會有一些外翻足的症狀，如腳尖外旋、足跟不正、腳內側有很大突起等。所以若是因腳內側張力過大，引發疼痛，或走路時以腳內側推進，形成步態內八等症狀，就應該及早至醫院做更精密的檢查，以免延誤扁平足的治療時機。

要根沿小兒扁平足，14-16歲是進行手術的關鍵期。（GettyImages/視覺中國）

14-16歲：輕鬆根治的最後關鍵期

多年前我到國外參加足踝醫學會舉辦的研討會，發現一種以鈦合金或高密度聚乙烯材質製成的內矯正器進行的手術，稱為「距下關節限制術」，其原理就像是把穿在外面的矯正鞋墊植入腳內，所以效果十分顯著，加上小兒扁平足的患者都還在成長階段，隨著時間，肌腱的生長自然會永久定型在正確的鬆緊度。（鈦合金及高密度聚乙烯都是一般人工關節所用的材料，已經使用數十年，證明長期在人體內的安全性。）

這項在先進國家行之有年的手術，在國內仍乏人問津，其實「距下關節限制術」不但可以根治小兒扁平足，而且傷口小、恢復迅速，病人術後馬上就可以活動。

不過，這項療效顯著的手術卻有個限制，就是必須在孩童足弓完全發育前進行，以目前小朋友成長較快的情形來看，最遲應該在14-16歲前進行手術，等小朋友長大，小兒扁平足演進為僵直性的成人扁平足，這時候的矯正手術就只有截骨斷筋一途了。

十幾年前我開始引進「距下關節限制術」的治療方式時，也曾擔心這種手術的預後會不會沒有想像中的好。但這是嚴格的美國食品藥物管理委員會(FDA)核准的醫材，且隨著手術經驗的增加，所有患者術後門診追蹤均表現良好，無明顯不適感，我才感到信心大增，多次在國內外醫學會發表治療結果。

術前，大多數家長對於讓小孩子手術總是頗有疑慮，但看到術後步態的改善活動度增加，像變了一個人似的，常常會笑逐顏開地向我道謝，甚至好奇為什麼沒有更多的人接受這樣簡單有效的手術呢？孩子是國家未來的主人翁，如果每年8千名小兒扁平足的孩童，都能在兩大關鍵時期，適時地選擇正確的治療方式，那豈不是可以讓許多原本陰鬱、不愛活動的孩子，能擁有更健康、更具生活品質的未來！

書名：《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》（時報出版）

作者：朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。