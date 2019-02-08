【自己腳痛自己救】一成跑手患足底筋膜炎　「震波治療」可免開刀

近年香港掀起一股跑風，每年渣打馬拉松參賽人數更持續上升，但跑者長年跑步下，足部可能已積存不少傷患。有美國研究顯示，每十名跑者就有一個受足底筋膜炎困擾，原因是一般人全日步行約一萬步，但跑者在一小時已跑了一萬步，雙腳比一般人承受更大壓力，因此跑者屬患足底筋膜炎的高危一族。 在台灣屬少數專精足踝外科的醫師、台中行健骨科診所院長的朱家宏，在新書《自己的腳痛自己救》中介紹多種足底筋膜炎的治療方法。朱家宏指這病分成急性及慢性，急性的會施用消炎藥或局部注射類固醇。而針對慢性足底筋膜炎，除了物理治療、拉筋或注射類固醇外，目前較主流的是進行「震波治療」，即利用體外震波碎石機促進微血管新生，免去患者要受開刀之苦，但患者要有耐性，治療要經過兩、三個月或以上時間才會感受到療效。

有研究指10個跑者就有一個受足底筋膜炎困擾，原因是跑者雙腳比一般人承受更多壓力。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

以下是《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》的內容節錄：

足底筋膜炎是覆蓋足底肌肉群的中央筋膜出了問題。至於是什麼原因所引發，目前醫界並沒有找出明確的主因，主要還是與患者的生活型態有關，足底筋膜炎主要分為急性與慢性兩種：

急性外傷（急性）：受到直接撞擊、拉扯的創傷，例如下樓梯突然踩空，還有之前提到的健康步道傷害，都屬於這種情形。有些沒有好好休息復原，就由急性轉成慢性。

反覆性受損退化（慢性）：從事需要長時間站立的工作，例如教師、百貨公司專櫃店員，或者體重過重，加上平常缺乏運動，如此產生反覆性傷害，到中年以後，就容易罹患足底筋膜炎。

急性外傷的足底筋膜炎患者，大多是初期患者，建議以口服陣痛消炎藥、固定治療（例如用石膏或護具）等保守療法因應，多休息即可。

如果前述療法都沒有效，可以考慮局部注射類固醇，這種強力消炎劑可以迅速解決患者的痛苦，但若工作、生活型態不改變，足底筋膜炎仍有復發的可能。而且類固醇注射最好不要超過三次，每次注射間隔需一至兩週，因為打愈多次效果愈差，三次以上基本上已經不能對症狀有太多的改善了。

慢性足底筋膜炎患者，須就日常生活型態、經濟能力等去選擇適合治療方式。（GettyImages/視覺中國）

如果是長期為足底筋膜炎所苦的慢性患者，那就必須與醫師充分討論，斟酌自己的生活型態、經濟能力去選擇最適合的治療方式，除了一般物理治療、拉筋運動、注射類固醇外，台灣目前較主流的療法為震波治療（shock wave），以及內視鏡手術。

一般來說，足底筋膜炎非得開刀治療的機會不多，比例約10%左右。如果保守治療3至6個月仍無成效，可以考慮進行「內視鏡足底筋膜切除術」，將筋膜切開放鬆，傷口只有一公分左右，治療效果又顯著，但缺點在於手術後的疤痕痛可能持續3個月至半年。所以除了症狀特別嚴重的患者外，常常可以見到術後的患者對內視鏡手術的效果不甚滿意。

另一種治療則是利用「骨骼震波治療儀」促進微血管新生，這本來是泌尿科在用的體外震波碎石機，後來把它的焦距弄短、力道調大後，發現對足底筋膜炎、網球肘有確實療效。震波治療的好處在於不需開刀、住院或特別休息，可惜的是震波治療並不像吃藥、打類固醇一樣有抗發炎的效果，所以患者要經過兩、三個月以上，才會感到療效。

曾有患者接受震波治療後，不過一週就來興師問罪為何沒有效果，然後自行尋求傳統治療，貼了三個月的藥膏後，足底筋膜炎好了，還回頭向醫院嗆聲震波治療根本沒效，讓醫師委屈萬分。患者沒有想到其實足底筋膜炎痊癒，正是因為震波治療在這三個月之間發揮了效果，而非多貼了那兩、三個月的狗皮膏藥。

+ 3 + 2

有些醫師會把足底筋膜炎稱做「腳底長骨刺」，因為足底筋膜炎的時間久了，生化的刺激物會增多，受刺激的筋膜會發炎，發炎後就會產生鈣化現象，Ｘ光從側面照過去，就會看到一個像刺一樣的牽扯性骨贅生（traction spur），很多人會以為這個骨刺就是足底筋膜炎的病因，把骨刺拔掉，足底筋膜炎就不會痛了。

這其實是錯誤的觀念，骨刺本身只是病徵，並不是病的起因。足底筋膜炎的產生，也不是因為腳底被骨刺刺到。各位想想，鈣化後的筋膜應該是一整片，怎麼會是一根刺？所以將骨刺拔掉，術後的差異只是在Ｘ光片上不再看見那根骨刺，但足底筋膜炎的症狀並不會減緩，就算症狀會減緩，換來的也只是其他部位更多的痛楚。

試想看看，內視鏡手術不過一公分的傷口，都可能會有長達半年疤痕痛的可能，何況是開一個五公分以上的傷口，把骨刺挖掉呢！

「震波治療」利用體外震波碎石機促進微血管新生，免去患者要受開刀之苦，但經兩、三個月才見療效。 （GettyImages/視覺中國）

書名：《自己的腳痛自己救：足踝專科名醫教你遠離痛風、凍甲、腳麻、拇趾外翻、腳踝扭傷、足底筋膜炎》（時報出版）

作者：朱家宏

為台灣少數專精足踝外科的醫師之一，高雄醫學大學醫學系畢業，日本奈良醫科大學足踝關節外科進修，美國辛辛那提大學聖瑪麗醫院足踝外科進修。現任台中行健骨科診所院長、足踝醫學會常務理事。秀傳醫院、林新醫院兼任手術醫師。專長：足踝外科、創傷外科、下肢複雜骨折、關節重建、運動醫學。

為超級鐵人三項玩家，IRONMAN Taiwan 2016、2018完賽，Challenge Taiwan 2017完賽。綽號「眼鏡小醫」，源於當年實習時，有次幫一位榮民伯伯打點滴，打了五次都不成功，伯伯嚇得按鈴向護理站大叫：「救命阿！有人要害我！」幾天後，他接到院方處理病人抱怨的公文，附上伯伯的親筆投訴信：「數日前遭貴院不合理對待，某眼鏡小醫……。」因此，「眼鏡小醫」不只是個俏皮的綽號，也提醒他在醫療這條路上永遠要謙卑和努力。

出版社：時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。