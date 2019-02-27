【金庸小說】頭腦最清醒淫賊血刀老祖　艷福在前去練功原來有得解

沉鬱如《連城訣》，居然有血刀老祖般頂天立地的奸角。他是金庸小說中，少有地完全沒有掩飾，亦沒有改變的奸角，為何他可以壞得如此脫俗？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

其實，血刀老祖一生只有一個追求：美女。問題是，他既非長得像歐陽克、楊過般俊俏，亦不像韋小寶般有特別才能。

靠正常途徑去追求女性，血刀老祖沒可能抱得美人歸。於是他利用一身絕世武功，姦淫婦女。

但大部份武俠小說都有淫賊，血刀老祖的特別，不在於他的行為，而在於他的思維。

小說中，血刀老祖捉住了水笙，奸笑着問：「徒孫兒，女人家最寶貴的是什麼東西？」

狄雲嚇了一跳，心道：「啊喲，不好！這老和尚要玷污水姑娘的清白？」誰知血刀老祖說：「女人家最寶貴的，是她的臉蛋。」

為什麼血刀老祖覺得臉蛋最寶貴，狄雲一聽就覺得是貞潔？

因為在古代社會中，一個女人沒了貞潔，會遇上很多難關，會被人歧視。「貞潔」這個答案，是站在女人的立場去回答的。

但對血刀老祖而言，女人有貞潔，可能會加分，但如果那個女人長得太醜，血刀老祖完全沒有興趣，她有沒有貞潔，甚至是生是死，都沒有意義。

對血刀老祖來說，女人最重要是臉，其次才是貞操。（《連城訣》劇照）

所以血刀老祖答「最寶貴的是臉蛋」，是站在自己的角度，用「看着一碟菜」的心情去回答。你愈漂亮，我就愈享受。

這就展現了壞人的心路歷程，在他們眼中，所有人都是為自己服務的，只分為有用和沒用。

不過由此可見，血刀老祖還停留在子華神十八歲的年代，以為女人有美麗的臉蛋就夠了，實在太膚淺，他不知道身材也是很重要的。作為一個淫賊，他也有一顆赤子之心。

不過，有心是不夠的。逃亡過程中，血刀老祖有少許空閒時間，看着水笙感慨：「妙極！老和尚艷福不淺！」

狄雲又以為他要強姦水笙，誰知血刀老祖走到一旁，閉目運功，又是練功的時間了。

知道自己的當務之急是最重要的。（《連城訣》劇照）

可以看出，血刀老祖雖然愛美色，但他非常清楚，自己可以為所欲為，不是因為長相才華身家，純粹是因為一身絕世武功。

在任何時候，他都要保持自己的武功水平，甚至有美在前，都要先擱在一旁。

所以說，大家要清楚自己的優勢，時刻保持競爭力，才有機會一心追求理想呢。

撰文：陳美濤 中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「血刀老祖：一個脫俗的淫賊」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）