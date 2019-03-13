【成為王的男人】呂珍九分飾兩角　說說朝鮮光海君真正的歷史故事

《成為王的男人》近月熱播，當中呂珍九引人入勝的演技更令劇集可觀度更進一個層次。話雖如此，此文就說說劇集中光海君在歷史上真正的故事。

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小編在沒什麼認識和期待下開了這套《成為王的男人》，結果看了一集，小編就被呂珍九的演技迷倒了！當年《擁抱太陽的月亮》的小世子，現在已經駕馭到同時演繹暴君光海君和善良小子河善這兩個角色的挑戰！

當然，吸引小編的，還有光海君本身的故事，想不到他一生與明朝也頗有「緣」，「孽緣」的緣。在故事開始前，要說一點學術少少的概念……

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要知道朝鮮半島的文化思想一直深受中華文化影響。朝貢制度下，明朝是宗主國，朝鮮是藩屬國，立世子等國家大事須要明朝首肯。同時，在傳統的華夷秩序中，中原王朝代表着最有教化的中華，朝鮮則因為長久學習中華文化，而自號「小中華」，在他們眼中，其他不貼近中華文化的國家就是野蠻夷狄。

朝鮮王朝對嫡庶之別十分看重，行的亦是「有嫡立嫡，無嫡立長」的嫡長繼承制度。劇集中主人翁光海君李琿（讀音：混）是朝鮮宣祖同恭嬪金氏的二兒子，是宣祖的庶子，在他之上還有個同母的庶長子哥哥臨海君。

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由於嫡母懿仁王后朴氏一直沒有懷孕，以致宣祖遲遲未立世子。但時值壬辰倭禍爆發，日本大舉入侵朝鮮，國難當前，眾臣就要求宣祖快點定下繼承者，以穩定民心。可惜臨海君是個聲名狼藉的王子，其他兄弟也是品行差劣，相較之下，顯得聰明端厚的光海君是世子的不二之選。

不過，他被立為世子之路被明朝不斷阻撓，事關原來當時明朝亦有立儲之爭。明神宗欲立寵愛的第三子朱常洵為太子，遭到群臣反對，經過一輪爭論後，神宗讓步，立了長子朱常洛（後來的光宗）為太子。

《明史》記載：「禮部尚書范謙言繼統大義，長幼定分，不宜僭差，遂不許。」宗主國朝廷就立儲鬧得熱哄哄，你朝鮮居然要立個庶二子為世子？當然處處碰壁。

對光海君來說，名正言順的嫡子總是個威脅。（電視劇照）

除此以外，懿仁王后死後，繼室仁穆王后金氏接連生下貞明公主及永昌大君兩位嫡子女，雖然按規定，確立世子後即使有嫡子出生，世子地位不受影響，但對光海君來說，名正言順的嫡子總是個威脅。

可想而知，光海君即位後，當然一一鏟除政敵。親哥臨海君、幼弟永昌大君、仁穆王后的父親都被光海扣以謀反的罪名，或處死，或暗殺。

對於明朝，他亦不甚親厚，盡量不干涉明朝與後金努爾哈赤的戰爭。他或許已洞悉明朝將亡，但此舉卻觸動了朝鮮士大夫親明的神經，認為光海君不顧與明朝的君臣之義，又殺兄弟廢嫡母，大逆不道，以致後來「仁祖反正」的發生，光海君被姪兒綾陽君（後來的仁祖）拉下台，貶為庶人並流放，後來死於濟州島。

後來「仁祖反正」的發生，光海君被姪兒綾陽君（後來的仁祖）拉下台，貶為庶人並流放，後來死於濟州島。（電視劇照）

說回《成為王的男人》，小編覺得這套劇都是走傳統輕史劇路線，離不開主角們如何對抗奸臣的故事，但單單是享受呂珍九的正邪自由轉換演技，小編也可以看畢全劇呢哈哈！

撰文：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「光海，被拉下王位的男人」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）