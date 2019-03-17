短髮穿男裝卻「胸前偉大」　台男超違和感惹警注視　搜出19包K仔

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台灣基隆市警察局第一分局南榮路派出所巡佐張志忠、警員許庭菘，前晚執行巡邏勤務巡經仁二路時，發現蕭姓男子見巡邏機車靠近馬上走避，明明是男兒身但胸部卻整個鼓起，停下查看發現可疑，將也攔下盤查，才發現左胸暗藏19包氯胺酮（K仔），依毒品罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

承辦員警說，巡邏經過仁二路一處商店前時，發現一名穿着男姓衣褲的男子，胸部卻整個鼓起來，再看頭髮是短頭髮，並不是女性，十分可疑，員警詢問左胸是不是藏東西？要求他配合將左胸物品拿出供檢視，但蕭姓男子（29歲、有毒品及公共危險刑案紀錄）不配合，支吾其詞。

蕭男是男兒身胸部卻鼓起一大包，引警注意，原來暗藏19包毒品。（基隆市警方提供）

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員警曉以大義後，蕭男才同意搜查，員警當場在他左胸前口袋查獲19包白粉，重共19.47公克，並在他所騎乘機車車廂背包內查獲1個電子磅秤，警方懷疑分裝十多袋意圖販賣，但他否認，表示怕被不見才會藏放在身上，訊後依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

蕭男是男兒身胸部卻鼓起一大包，引警注意，原來暗藏19包毒品。（基隆市警方提供）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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