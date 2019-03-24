【表情帝】美國5歲仔學生相爆紅　擺超狂野尖叫樣嚇壞媽媽

為小孩拍一張好的學生相非常重要，因為照片除了是紀錄小孩的成長，更可能會影響升學面試的第一印象，故大多家長都希望小孩在相中能顯得聰明文雅又不失精靈。美國一名媽媽亦不例外，不過她近日在檢查其5歲兒子的照片時卻瞬間崩潰，因為照片中小孩不但未有在鏡頭前坐定定，更張開大口像尖叫一樣。破格照片於網上爆紅，不少人大讚小孩非常可愛，而攝影師亦拍出其真性情，着媽媽別太難過。

照片中兒子安德魯張開大口，打側身子，像正在尖叫一樣，媽媽瞬間崩潰，將照片放上facebook道：「我現在感到非常抓狂，我在檢查小孩子的書包時發現這個！」（Stronajai Miles fb圖片）

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住在美國亞特蘭大的米爾斯（Stronajai Miles）日前檢查5歲兒子安德魯（Andrew）書包時，發現早前在幼稚園拍攝的學生相已沖印好。不過當她一拿出照片，卻只見安德魯張開大口，打側身子，像正在尖叫一樣，非常滑稽，令媽媽瞬間崩潰，哭笑不得，她將照片放上facebook道：「我現在感到非常抓狂，我在檢查小孩子的書包時發現這個！」媽媽立即聯絡攝影公司「Lifetouch School Photography」打算問過究竟，認為對方的攝影師應該有受過訓練，不應拍出這樣的學生相，她亦預期對方可能會辯解指「是你的兒子不合作」。

媽媽米爾斯指兒子一向是開心果，經常愛逗大家開心。（Stronajai Miles fb圖片）

不過還未聯絡上攝影公司，兒子的照片已在網上爆紅。兩日後，媽媽再在facebook更新，不過態度開始軟化，指「我們決定買下這輯照片。不過我還是有點失望，因為我一直期待會得到較傳統的學生照，攝影公司稱會跟進事件。我曾看過該公司的簡介說拍攝自由奔放的照片是它們的忠旨，如果我早一點知道的話，我收到照片時就不會這麼生氣。不過看到安德魯蠢蠢的照片原來讓這麼多人快樂，我又怎能繼續悶悶不樂呢？」

照片至今已吸引逾5.7萬次讚好，被轉發近4.2萬次，不少網民在看到後都讚安德魯很可愛，着媽媽最少買下一張相以作紀念，認為「小孩能如此有自信及快樂地在鏡頭前擺出這個表情是很少有」，而攝影師亦專業地捕捉到其真性情。

媽媽續指兒子一向都是開心果，又愛逗大家開心，一直人見人愛，「我很愛他，看到大家正面的留言都很窩心，謝謝大家告訴我小孩不必要像倒模一樣長大」。媽媽又表示，安德魯雖然還未明白發生了什麼事，但他知道其他人因為他而開心，令他都很快樂。

（Today、都市報）