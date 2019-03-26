【反地深吸力】神奇！瑜伽波塞上天花板牆角不墮地　物理專家解謎

潮流興玩瑜伽波瘦身，不少人都會買回家作健身之用途。惟瑜伽波體積大，香港家居狹小，要找空間擺放亦不易。原來日本早前流行「瑜珈波收納法」，將龐大的瑜伽波直接塞上天花板牆角，波波竟不墜地，變得完全不佔空間。許多網民有樣學樣，均挑戰成功，實在非常神奇。《香港01》請來香港中文大學物理系高級講師湯兆昇（人稱「湯博士」）拆解這個「反地深吸力」之謎。

不少網民有樣學樣，成功挑戰將瑜伽波塞在天花板的牆角。（Twitter圖片）

+ 10 + 9 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

不需放氣、無需花氣力的簡單收納秘訣！從影片中可見，只要將瑜伽波塞在天花板與牆壁的三角位置，然後放手，瑜伽波就彷如被牆角「吸實」一般，不會墜下。惟有網民實測指出，如牆身舖了凹凸的牆紙，或許會令瑜伽波「塞」不穩，過幾分鐘後就會掉來，建議可打兩個釘子綁繩，把瑜伽波「掛」在牆角上。

湯博士指瑜伽波塞到天花板的牆角而不墜地，其實是簡單的物理現象。（fb「湯博士的物理空間」圖片）

湯博士接受《香港01》查詢時解釋，向瑜伽波施壓力，使它迫向牆角的話，球會在牆角變形，球內的氣壓會增加。當放手後，氣壓傾向於使球恢復原狀，球的表面就會迫緊在牆上，增加了塑膠表面和牆身的摩擦力，令球被「夾」在牆角之上。

湯博士形容，把瑜伽波壓向牆角，增加了的氣壓會把球的膠面迫緊在牆上，情況就有點像把一個大氣球勉強推進一個「小盒子」中，當氣球受擠壓變形，部分被塞進入盒子內，就會被盒子「夾」住，就算倒轉盒子，氣球也不會掉下來。