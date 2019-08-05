【裸而不淫】台攝影師建構超現實宅男的家　「裸不露點」照超夢幻

以下這張照片裏，女孩們裸着身體，在家裏跳躍、漂浮、奔跑，就像做着異想天開的夢……這是台灣攝影師王建揚的作品。2009年起，他開始創作《宅》系列，他覺得宅在家裏，是每個人最真實放鬆的時候，他自己在家就常常不穿衣服，自由地玩耍，所以他把家佈置成夢幻、超現實的空間，讓每個人脫去衣服，擺出自己夢中的動作，8年來，已經拍了100多張照片。 撰文：王微辣（一条）

王建揚作品。（一条）

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2009年，王建揚在家做了件瘋狂的事。那是個夏天，沒人在家。他脫光衣服，坐進自己房間的書櫃，拍了一張照片。這張自拍，後來就成為了《宅》系列的第一張作品。

王建揚作品。（一条）

王建揚自己就是個宅男。

“我喜歡宅在家裏，看漫畫，玩公仔，打電動，盯着電腦做事情。久而久之，就有點像空間裏的一個物品。那不如就把我自己當成一個物品，丟到這個空間裏面。”然後自拍。那時，他剛跟女友戀愛，有時他放好相機，女友就會幫他按下快門。而現在兩人已經結婚，有個幸福的家庭，兒子也有2個月大了。

拍完自己，他也很好奇別人在家的狀態。他就去網上找模特，發訊息給他們，說要拍裸體作品，在家裏拍。當時，因為沒有作品，常常被拒絕。那是MSN時代，他有400多個朋友，全問了一遍，最後只找到一個答應的。

王建揚自己就是個宅男。（一条）

他的作品，就像一個宅男的幻想世界。把家變成幻想的舞台，身在其中的人，用裸體呈現瘋狂的肢體動作。一開始都在自己模特的家裏拍，後來他覺得家裏太真實，腦洞不夠大，又跑去了motel拍。

Motel，就是台灣的汽車旅館，以前大家對它最大的認知就是偷情的地方。那裏有很多主題式的房間，對年輕人來說，那裏很有新鮮感。約模特去motel裸拍，會不會很奇怪？他覺得，大家都知道他的為人和作品風格：

很多人給我拍，是因為他們信任我。 王建揚

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+ 7 + 6 + 5

2011年開始，王建揚的拍攝都以搭景為主。短的，要花兩、三天；最久的景，搭了3周！這張搭景3周的《潛行夢空間》，背景、傢俱、模特的身體，都是手繪的，牆上還畫了台北西門町夜景的漫畫。

王建揚作品。（一条）

王建揚家裏，收藏了幾百個公仔，有奈良美智、村上隆、KAWS的作品，他受這些藝術家的影響很深。這些收藏的藝術品和公仔，也常會進入他的創作場景。搭景時，他會把收藏的公仔拿來塗色。別人看了，很不捨，覺得這個好像很貴。他並沒有覺得很可惜，說自己的收藏和創作，是有關聯的。

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照片裏的人，都很放鬆，笑得很開心。別人就問他，你是不是特別會掌握現場氣氛，逗模特？他說：

他們都是很痛苦地笑着。 王建揚

裸照中的少女笑容滿面，但竟然是「苦笑」。（一条）

每個動作都要拍50到100次，才能達到他心中的完美的動作、神態。

我希望他們不要搔首弄姿，不要看鏡頭，因為他們是幻想在自己的空間裏。大家看了會蠻舒服的吧，不會覺得在刻意擺弄性感。 王建揚

最多人問他的問題：你照片是不是修圖的、合成的？其實他的照片，只進行最基礎的後期調色等。這樣超現實的場景都是靠手工搭景，及模特在現場的無數次嘗試。

《顛倒屋》系列，就是一個展覽邀請他去拍的一組作品。這裏的傢俱、物件都在天花板上，人跳起來，就像漂浮在一個失重的空間。這其實是視覺上的顛倒，照片裏的天花板其實是現實中的地板。拍的時候就很傷腦筋。那次拍攝，每個模特至少跳了300次。

《顛倒屋》系列（一条）

去海外展出時，王建揚也會在當地徵集模特拍攝。他已經在澳洲、日本、英國、法國拍過《宅》系列。

不同國家的人，對裸體攝影反應不同，很有趣。 王建揚

說到“宅男”是不是一個負面的詞？他覺得，現在科技太方便了，在家就能購物、社交，甚至賺錢，很多人都不出門，這種人也是宅男。

人在外面，都是有一個包袱的，還是宅在家裏最舒服。

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