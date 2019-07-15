矽膠娃娃不僅是性玩具！80後廠商：買家更需要的是專屬的人形伴侶

全世界有70%的成人用品在中國生產，矽膠娃娃，就是其中之一。它們甚至比真人更美，長腿、細腰，大胸、窄肩，臉又很小，可性感美艷，也可清純治愈，是很多男性夢想情人的樣子。只要有需要，愛人、妻子的形象，都有可能住進矽膠娃娃的身體。 文：王微辣／一条 攝影 張皓涵

在矽膠娃娃用戶群體中，除了單身的，還有30%-40%是有女朋友、有家庭的。那麼矽膠娃娃，到底是性愛玩具，還是人形伴侶？它能否從情感上取代真人？它的存在，對現實中的親密關係有沒有影響？

矽膠娃娃到底是性愛玩具，還是人形伴侶？ 它能否從情感上取代真人？（一条）

Inside The Sex Doll Factory 探秘矽膠娃娃工廠

一条團隊來到遼寧大連，實地探訪了中國第一矽膠娃娃工廠。一進入辦公區域，左邊有個3D打印機正在打印著女性的臉龐。

左邊有個3D打印機正在打印著女性的臉龐（一条）

正中一個穿漢服的女人向我們鞠躬問好，走近看，竟然是一個矽膠娃娃。右邊沙發上，還坐著兩位矽膠娃娃，一個是學生裝扮，一個是辦公室白領。我們一直往裡走，經過的每個房間，辦公室、財務室都有矽膠娃娃在真人中穿插坐著或站著。然後進入了流水線生產區域。生產區異常乾淨，操著東北口音的大叔大媽們，在流水線上井井有條地工作著。

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第一區

製造人形骨架，每一個骨架都由100多個零件搭建構成。

現場男攝影師: “這裡像一個汽車零件工廠，工業化、精密化。”

現場女編輯: “這個工序是在一個玻璃房裡進行的，像一個醫療器材的房間，有點冰冷的感覺；從最小的零件最後變成一個人體的骨骼，很神奇。”

這裡像一個汽車零件工廠，工業化、精密化。（一条提供）

第二區

製造娃娃的肉體，在骨架外部用海綿填充，再塗上保護層。

這一步，相當於塑造了娃娃的身材，每個訂單是根據用戶來定制的，工廠曾做過一次用戶調查，用戶理想的娃娃，身高在154-162cm，腳碼35-36。胸部B、C罩杯，沒有很大，但A肯定不行。

現場男攝影師: “一個個軀體模型排列掛在空中，工人非常精細地一點點塑造娃娃的體形、胸形、屁股、腿部，整個場景充滿科技感、未來感。”

一個個軀體模型排列掛在空中，工人非常精細地一點點塑造娃娃的體形、胸形、屁股、腿部，整個場景充滿科技感、未來感。（一条提供）

現場女編輯: “真的很像美劇《西部世界》的海報，先填充背部，再換個面填充胸部，且胸部是根據每個訂單來定制不同的大小，每個都是完美胸型。”

真的很像美劇《西部世界》的海報，先填充背部，再換個面填充胸部，且胸部是根據每個訂單來定制不同的大小，每個都是完美胸型。（一条提供）

第三區

製造皮膚，在娃娃的最外層澆注矽膠。

這區將所有裸露的人體掛在衣架上，每個娃娃腿長、腰細，胸很大、肩很窄，臉又很小，就像介於二次元和三次元之間的完美的人體體態，近看連皮膚上的血管都清晰可見。

每個娃娃腿長、腰細，胸很大、肩很窄，臉又很小，就像介於二次元和三次元之間的完美的人體體態，近看連皮膚上的血管都清晰可見。（一条提供）

現場男攝影師: “性感！很像維密超模一個個站在你面前。”

現場女編輯: “每個娃娃的體態都非常勻稱，真人絕對長不出這個體型，就算是女生都很有去觸碰的慾望；另一方面，一個個娃娃掛著，又很像一具具屍體，冷冰冰的。“

一個個娃娃掛著，很像一具具屍體，冷冰冰的。（一条提供）

第四區

有了初步人形，再給娃娃洗澡，然後給身體拋光、擦拭，上妝、做指甲、做頭髮——每個步驟都非常細心，好像在照顧一個沒穿衣服的女孩。

這步完成後，一個矽膠娃娃就完整做好了。最後將矽膠娃娃身體部位拆分，放進箱子，等待發貨。

有了初步人形，再給娃娃洗澡，然後給身體拋光、擦拭，上妝、做指甲、做頭髮——每個步驟都非常細心，好像在照顧一個沒穿衣服的女孩。（一条提供）

工廠參觀完畢的感受

現場男攝影師: “如果男人來這裡，肯定會想帶個娃娃回去，你帶回一個娃娃，你就是人生贏家的感覺。那天剛好七夕節，我左擁右抱矽膠娃娃，覺得自己一點都不孤單。”

如果男人來這裡，肯定會想帶個娃娃回去，你帶回一個娃娃，你就是人生贏家的感覺。（一条提供）

現場女編輯: “每個娃娃的出廠設置都是法式美甲、完美妝容，真是精緻的豬豬女孩。真的是親眼看過以後才能相信，為什麼會有男人對她們投入真感情，因為在這裡他真的可以得到一個屬於自己的女神。不管網紅再怎麼PS、美顏，都比不上這些矽膠娃娃。”

每個娃娃的出廠設置都是法式美甲、完美妝容。真的是親眼看過以後才能相信，為什麼會有男人對她們投入真感情（一条提供）

Sex Dolls: Fake Body, True Love 矽膠娃娃: 人是假的, 愛是真的

矽膠娃娃是人形伴侶，性服務只是功能之一。 楊東岳/ 35歲 矽膠娃娃廠商、創始人

楊東岳/ 35歲 矽膠娃娃廠商、創始人（一条提供）

這個工廠，年產3000多個“美女”，每個均價2萬。80後的楊東岳，正是這家矽膠娃娃上市公司的老闆。

他最早靠做第一批日本代購發家，賺到第一桶金。2009年，他偶然在日本電器街秋葉原看到矽膠娃娃，產生了極大的興趣。他花15萬人民幣，買來了兩個日本成熟的矽膠娃娃，閉門造車搞研發。「三年多將近四年，沒有出產品。當時很頭疼的，從其他行業賺來的錢，投入到矽膠娃娃的實驗，有五六百萬吧。」

「一開始就是想出口日本、歐美，沒想著國內能賣出去的事。現如今，我們出口占一半，國內市場佔一半，每年銷售額3000萬左右吧。」

要定制一個矽膠娃娃，用戶必須從廠家目前研發出的58種面容、11種體型、4種膚色中做出選擇，細節還包括瞳孔的顏色、毛髮的有無及顏色、指甲的顏色、面部的妝容等等。

那麼，這些矽膠娃娃的訂購者，到底是怎樣的人？

楊東岳覺得，「用娃娃解決性慾的成本太高了，一個娃娃未必能使用100次」。他的買家更多需要的，是一個專屬於自己的人形伴侶，心理需求大於生理需求。

「大多數人對矽膠娃娃用戶的印像是宅男，平時不和女性接觸，中年娶不到老婆的。但在我們的玩家中，結了婚的也有30%-40%。夫妻倆沒有孩子，買個娃娃當女兒養。老年人喪偶，也會通過娃娃尋找精神寄託。」

而楊東岳並不想止步於情趣產業，他一直把這家矽膠娃娃製造公司，定義為科技公司。

「我們做的是仿生人，成人用品只是它的功能之一。你想像未來矽膠娃娃和人工智能結合，跟siri的技術結合，就可以跟人流暢地溝通，可以做人能做的一切事情。」

為了女朋友，我向現實妥協，寄了2只娃娃回老家。 張博/ 34歲 資深矽膠娃娃玩家

“為了女朋友，我向現實妥協， 寄了2只娃娃回老家” 張博/ 34歲 資深矽膠娃娃玩家（一条提供）

在中國，娃娃玩家有一個小眾圈子。和其他興趣愛好社群一樣，人們在論壇上分享樂趣和經驗，以娃會友，也出來社交。北京人張博說：「我們平時在一起，把各自的娃娃往沙發上一擱，也聊生活，聊房價，聊物價，聊國情。」

張博，今年34歲，特別開朗健談，看不出“娃齡”已有十幾年。他和女朋友一起住，客廳的沙發上坐著兩個矽膠娃娃，就像家裡的藝術品。

張博女友和他的娃娃們（一条提供）

張博對娃娃的興趣，最早源於大學時代“荷爾蒙的性衝動”，青春期過了，也就放下了。直到31歲那年，他和認真交往了3年的女朋友分手，「嚴重程度有點像離婚，把心都折騰累了」。

這次戀愛失敗，使他對自己變得更坦誠，重拾對矽膠娃娃的愛好，也找到了生活目標。

以下是他的自述：

我之前是是幹手游策劃的，現在幹新媒體。娃娃有名有姓的3個，還沒有規劃好角色的，也有3個。

第一個正式到家裡的矽膠娃娃是小櫻，從沒有發生過性關係，當女兒養的。花了15000多塊錢，挺大的一筆錢。當時我在北京住，沒有租房的煩惱，互聯網行業也還可以，一個月的工資，差不多把她換回來了。

這個屋裡，我原來放滿了，一共有五個娃娃。因為有女朋友的原因，我寄回老家兩個。無論是感情、契約精神，我得給女朋友一些空間。

家裏人知道，一開始受不了，看這東西跟看妖怪似的。在他們眼裡，娃娃就跟手機、遊戲一樣，是令你荒廢學業、不務正業的“罪惡之源”。我就讓他們知道，我雖然玩娃娃，但不會因為它去荒廢事業。我想以它為人生的一個新起點。

玩娃娃這個事兒，精神層面更多一點。頻繁地帶出去玩啊，拍照啊，其實得感謝貼吧，我把我內心的想法寫下來，有一個地方可以曬曬。有人給我認同、掌聲，還有人覺得，「這不就是我嗎？原來我不是孤獨的一個人」。

結不結婚跟娃娃沒有關係，你得看它適不適合你，怎樣能讓你的生活過得舒適、簡單。可能過兩年之後，覺悟、情商長了點，你明白了，還是得有一個有血有肉的妹子，學習跟人相處，跟她一起過。但是你走不出來，也沒關係，有娃娃陪伴著你呢，你可以一輩子在那個美好的世界裡待著，永遠不受現實套路的影響。

娃娃有什麼用？她的用處就是，給人多了條路。

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人生來孤獨，戀人、朋友、家人終會離開，娃娃卻不會死去。 June Korea / 36歲 矽膠娃娃攝影師

“人生來孤獨，戀人、朋友、 家人終會離開，娃娃卻不會死去。”June Korea / 36歲 矽膠娃娃攝影師（一条提供）

當我在網上搜索矽膠娃娃的圖片，旅美韓國藝術家June Korea的一組攝影作品跳了出來。

在這組名叫《Eva》的作品裡，矽膠娃娃是他的幻想女友，他們一起吃飯、睡覺、在戶外玩耍，和真實情侶沒什麼區別。國外媒體對藝術家用“性愛娃娃”搞創作感到獵奇，不過照片毫無情色的意味，反而有一種說不出的孤獨感。

和June Korea的視頻採訪約在一個下午，他已經從美國回到韓國當老師。攝影作品裡的幻想女友，也被拆解，放進幾個快遞盒子裡，寄回他的家鄉。

以下是他的自述：

我從2002年就開始拍攝人偶了。之所以會對它們感興趣，是因為感到孤獨。

我並不缺乏社交。但當我每天獨自醒來、派對和工作後一個人回家，或者是站在人群中時，我會覺得孤獨。小時候，我曾經天真地以為我的家人、朋友永遠不會離開我，美好的記憶也不會消失，後來我發現，隨著時間過去，我還是失去它們了。一遍一遍地經歷這些，也沒有讓我覺得更好受一些。

在紐約學習藝術期間，我經歷了和當時的女朋友分手，當時就有了給矽膠娃娃一個身份，把它當作幻想女友，拍成攝影作品的想法。人會離開，但娃娃不會死去，如果我把這一切在幻想的世界裡記錄下來，它就成為永恆。

人會離開，但娃娃不會死去，如果我把這一切在幻想的世界裡記錄下來，它就成為永恆。（一条提供）

2014年12月29日，是我收到Eva的第一天。美國市面上的娃娃，大多是歐美風格的，我花了1萬美元，才把它從日本運過來。身高158cm，體重36公斤的亞洲女孩Eva，就從一隻聯邦快遞箱子裡來到我家。

有2年的時間，我密集地拍攝，幾乎每天與硅膠娃娃為伴。我們一起睡覺，一起逛街，一起去野餐。我們一起大笑、哭泣，一起感到快樂，也感到孤單。

路人會用奇怪的眼光盯著我們看，有人還會過來摸摸Eva，但我並不在意。

我心裡知道，這段戀愛關係是假的，生而為人的孤獨感，始終是無法擺脫的現實。但如果你需要，娃娃永遠陪伴你，不會死去。

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矽膠娃娃用戶不是變態，請給他們多一些理解。 童立 性教育專家、心理學家

“矽膠娃娃用戶不是變態， 請給他們多一些理解。” 童立 性教育專家、心理學家（一条提供）

矽膠娃娃到底是性愛玩具，還是人形伴侶？ 它能否從情感上取代真人？ 它的存在，對現實中的親密關係有沒有影響？

帶著這一系列的問題，我們找到性教育專家、心理學家童立，和他聊了聊。

童立，畢業於華中師範大學人類性學研究方向，現從事性教育和性心理的諮詢。他碩士論文期間做的就是關於性玩具的研究，是國內最早一批關注性玩具的專家。

以下為訪談實錄：

Q：一條 A：童立

Q：如何定義矽膠娃娃？

A：矽膠娃娃又叫實體娃娃、性愛娃娃，是一種真實度很高的性玩具，它很大的功能就是能夠提供性服務。以前有很多電影、報導裡提到過充氣娃娃，隨著技術的革命，材料的進化，就有了現在的矽膠娃娃。人們可能需要更多的性幻想，比如視覺、觸覺上的刺激，心理上的滿足，就產生了對仿真人玩具的需求。矽膠娃娃有一個人的形態，它其實是性玩具的一種衍生品。

矽膠娃娃又叫實體娃娃、性愛娃娃，是一種真實度很高的性玩具，它很大的功能就是能夠提供性服務。（一条提供）

Q：把它看成性愛娃娃，是否片面？

A：對於用戶來講，“性愛娃娃”存在一種污名化，好像他有娃娃，他就是個變態。用戶有時也不跟它發生性關係，還跟它一起吃飯、擁抱，叫“性愛娃娃”好像很髒一樣，用戶需要委婉一點，含蓄一點的說法。其實在我看來，這種看法對性的定義和理解太狹隘了，我們要把性的定義拉長。

對於用戶來講，“性愛娃娃”存在一種污名化，好像他有娃娃，他就是個變態。用戶有時也不跟它發生性關係，還跟它一起吃飯、擁抱（一条提供）

Q：擁有矽膠娃娃和其他性玩具有什麼不同？

A：用戶對性滿足的需求和要求會更高，他們更知道自己要什麼，更好地照顧自己的慾望。

矽膠娃娃的用戶對性滿足的需求和要求會更高，他們更知道自己要什麼，更好地照顧自己的慾望。（一条提供）

Q：擁有矽膠娃娃，會不會只是出於對陪伴和親密關係的需求呢？

A：矽膠娃娃是現實生活的一個替代、一個滿足，其實和戀愛心理蠻像的，但是更多偏向於對於一個人的佔有和控制。他可能在現實生活中受到了挫折，難以建立一個較好的現實關係，或者有部分心理需要無法在現實中得到滿足，所以在一個虛擬世界裡，滿足這部分幻想。

矽膠娃娃還有一個特點，它是任由擺佈、無法反抗的，主人對娃娃有一個控制，這有點像SM（虐戀）情節。有些人可能無法跟真實的伴侶表達自己的慾望，他就從娃娃身上獲得滿足感。

當然也會有用戶產生“不要跟我談性，我覺得它臟，我只想美美的”這種心態。但在我們看來，性不髒，無論你要做愛還是不做愛，那都是你的選擇。

：矽膠娃娃是現實生活的一個替代、一個滿足，其實和戀愛心理蠻像的，但是更多偏向於對於一個人的佔有和控制。（一条提供）

Q：用戶會把娃娃當成自己的女朋友、太太、亡妻、女兒。娃娃有可能從情感上取代真人嗎？

A：娃娃不能代替真人，但可以實現一部分情感的滿足，修補傷痛、修補失去，滿足一部分的心理願望。

人與人的真實情感之間存在反饋，就是我對你有情感，你對我也有情感。仿真娃娃，它是沒辦法反饋它的情感的，或者說，這個情感的反饋只是用戶想像出來的。

比如，我給我女兒買一套連衣裙，我女兒可能表現出很冷淡，或很高興，她會說：“爸爸，我不喜歡這個衣服。” 但是娃娃永遠不可能有這樣的反饋。

真實的那種情感，在人的身上會有力量，會對人產生影響變化。現實生活中，人們有很多無助和無能的地方，想像的東西，當然也會給人帶來快感，它創造了一個安全區，讓人們去放鬆、玩樂。但那始終只是自己的世界，不是外部世界真實的反饋。

比如，我給我女兒買一套連衣裙，我女兒可能表現出很冷淡，或很高興，她會說：“爸爸，我不喜歡這個衣服。” 但是娃娃永遠不可能有這樣的反饋。（一条提供）

Q：當人們有了真實的親密關係，為什麼還會需要矽膠娃娃？

A：真實的親密關係，是相互平等的，有自主意識的。矽膠娃娃一方面也是在性關係中有控制欲的體現，真人的不可控性更強。

數據調查顯示，絕大多數男性在婚後依然有自慰行為。當自己和伴侶在性和情感方面沒有辦法通過協商達成一致，就需要通過其他方式來滿足。

真實的親密關係，是相互平等的，有自主意識的。矽膠娃娃一方面也是在性關係中有控制欲的體現，真人的不可控性更強。（一条提供）

Q：接受伴侶擁有矽膠娃娃的女性，一般經歷怎樣的心理過程？

A：很多女性會產生跟老公的小三對抗的心理，“矽膠娃娃把自己打敗了”，或者“我沒有魅力了”，會出現這種挫敗感，其實沒有必要。

矽膠娃娃只是一個外界的東西，但是我們可以藉用矽膠娃娃作為鏡子，了解雙方的情感關係，和伴侶做一次溝通，為什麼一方需要矽膠娃娃，兩個人的情感方面出現了什麼問題。

Q：女性不需要矽膠娃娃嗎？

A：通常女性的情感、情緒更加敏銳，更加複雜，她們會覺得情感和性是綁在一起的，更需要有人來愛她們，矽膠娃娃很難給她們提供精神層面的愛。男性在性方面的滿足相對簡單，相對直接。當然這是一種個人選擇，和個體的文化教育、生活方式，都有關係。

通常女性的情感、情緒更加敏銳，更加複雜，她們會覺得情感和性是綁在一起的，更需要有人來愛她們，矽膠娃娃很難給她們提供精神層面的愛。（一条提供）

Q：外界應該如何看待矽膠娃娃用戶群體？

A：既然是一個群體，別人一定對他們形成某種刻板印象。整個社會文化對矽膠娃娃處於不接納的狀態，甚至很多人會覺得這是一種變態。

矽膠娃娃和性有關，屬於隱私，而且在一定程度上滿足了人對性的需求，存在就有它合理的地方。如果它不影響個人的生活和工作，對社會沒有危害，不干涉就好。有能力的話，更要多一些友善、理解、支持。

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