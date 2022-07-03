倪匡逝世│否認講過「妓女比共產黨更可信」︰呢句話對妓女好侮辱

【倪匡逝世】作家沈西城今日（2022车7月3日）下午在Facebook表示，著名作家倪匡已離世，享年87歲。

多年來坊間一直流傳本港科幻小說作家倪匡曾說過「妓女比共產黨更可信」，惟他於2019年曾在香港電台電視節目中澄清從來沒有說過「可信論」，解釋稱自己「好尊重妓女」、「呢句話對妓女好侮辱」，有關片段引起網民熱烈討論，有人讚他雖已不年輕，腦筋卻比誰都清醒。



倪匡笑言「而家坊間流傳倪匡一句話︰『妓女比共產黨更可信』」。（港台截圖）

港台於2019年4月7日晚7時05分在31台及網上播出《鏗鏘說》，由主持人石永泰訪問倪匡，港台更在網上預告中標出「共產黨」、「紅衛兵」的標籤，但最終播出2月17日曾播出訪問著名導演莊文強的一集，引來外界擔心是否涉及政治審查，但港台解釋事故是「電腦自動跳錯」，昨晚約8時將倪匡訪問放上YouTube頻道，供市民免費觀賞。

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訪問其中一段今日突然爆紅，內容提及倪匡解答完石永泰當年如何「拒絕」新華社「回到內地走一走」的邀請，隨後倪匡笑言「而家坊間流傳倪匡一句話︰『妓女比共產黨更可信』」，他兩次用「冤枉」一詞來伸冤，澄清「我無講過」。

石永泰隨即問到底是誰說，倪匡表示「唔知邊個講」，又說「熟悉我嘅人都知道我好尊重妓女，呢句話對妓女好侮辱」，隨後雙方轉話題，談及有關面對生死的態度。

倪匡伸冤澄清片段引來網民熱烈討論，有人指記得曾在其專欄上看過類似內容句子，懷疑是否自己記錯，亦有人留言讚倪匡「一個83歲老人，腦筋比誰都清醒」。