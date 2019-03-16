【海外職場．瑞典】車站開設終身「耍廢」專員　月薪2萬唔准秘撈

你曾經幻想過找一份能賺錢、又能隨心所欲的工作嗎？在瑞典第二大城哥特堡，或許有一份工作很適合你！

即將在 2026年落成的Korsvägen車站開出了一個夢幻職缺。圖為哥德堡中央車站（Gothenburg Central Station）（Wikimedia）

夢幻工作月領七萬 想做什麼就做什麼

在瑞典第二大城市哥德堡（Gothenburg），近日傳出了令所有人夢寐以求的消息：即將在 2026年落成的Korsvägen車站開出了一個夢幻職缺，應徵上的人每月可以領2.16萬克朗（折合港幣約18000元），並且可以享有所有瑞典公務員的保障福利，像是假期、退休金等等，更棒的是，這份工作是終身職，而且工作內容一定會讓你大開眼界──那就是你想做什麼、就做什麼！

每天需要打卡 期間可以離開

不過，成功獲得這份夢幻工作的人必須每天到Korsvägen車站打卡，打完上班卡後也不用待在車站內，只要在下班時趕回車站打下班卡就可以了。

此外，當夢幻員工打卡時，月台上的霓虹燈會被點亮，這樣乘客們就會知道夢幻員工來上班了，夢幻員工到時還會擁有一間專屬的更衣間。

唯一限制：不能「秘撈」

唯一需要注意的是，成功拿下這份夢幻工作的員工，不能做有薪的兼職，至於上班時間想要寫小說、看書、喝咖啡都悉聽尊便。

圖為夢幻工作要在瑞典哥德堡Korsvägen車站打卡的示意圖。成功應徵到夢幻工作的人，未來只要確認有每天按時打卡就能出糧。（publicartagencysweden.com）

藝術家雙人組的創意

這份完美工作的出現，來自瑞典藝術家雙人組Simon Goldin和Jakob Senneby的創作計劃「永恆就業」（Eternal Employment），他們創作出這個職位來當作表演藝術的展現，目的在提供當代勞動市場洞見和評論。

潛力會慢慢顯露

「永恆就業」計劃書上提到：「雖然一開始幾乎看不到，但隨著時間經過，『永恆就業』的潛力就會顯露出來，它會開始累積豐富的幽默、笑話、新聞和其他第二層的媒介經驗，成為哥特堡口述歷史的一環。」

探討勞工角色意義

藝術家雙人組Simon Goldin和Jakob Senneby補充到，這個計劃希望探索在後工業化社會的現在，越來越多做非傳統工作的人，他們身為勞工這個角色的意義。

將在 2026年落成，Korsvägen車站的招聘詳情（publicartagencysweden.com）

做久了會無聊？

Goldin和Senneby比也提到，沒有特定職責的夢幻員工做久了可能會感到無聊，但真正成功的夢幻員工應該能自己想出怎麼有創意地利用這段無所事事的時間，或乾脆「擁抱永久的休閒狀態」。

質疑現代核心概念

「『永恆就業』不只提供了對工作與勞工不一樣的理解，還質疑了成長、生產力和進步的概念，這些概念正是現代性的核心。」

有錢的人更有錢

Goldin和Senneby不諱言，他們受到了法國當代經濟學家、著有《二十一世紀資本論》的作者Thomas Piketty的啟發。 Piketty指出，隨著資本增長比已開發國家的工資成長來得快，將會讓富者更容易積累財富，而窮人則會繼續在泥淖中掙扎。

將在 2026年落成的Korsvägen車站的構想圖（publicartagencysweden.com）

充滿詩意的職缺

有趣的地方在，Goldin和Senneby比用非常詩意的文字來撰寫夢幻工作的職缺公告，而這和他們失業的過去息息相關。

Goldin說：「當時在撰寫『永恆就業』這項計劃時，我們都沒有工作、領著失業救濟福利金。當時，我們從就業輔導員手上拿到的工作表格就跟我們撰寫的這一份差不多。」

感謝就業輔導員

最後，就業輔導員推薦Goldin和Senneby參加 2017年公共藝術機構（Public Art Agency）和瑞典運輸管理局（Swedish Transport Administration）共同舉辦的比賽，也就是替Korsvägen車站設計公共藝術，由此催生出了他倆的「永恆就業」計劃。

▼▼這份Dream Job的工作環境也充滿藝術元素，按圖看Korsvägen車站設計▼▼

把車站變成藝術的宣言

Goldin和Senneby表示，與其用雕塑、繪畫或是壁畫的方式妝點Korsvägen車站，不如直接把車站變成對當代工作的宣言，因此，夢幻工作就這麼出現了！

碰觸到複雜議題

瑞典公共藝術機構負責人Magdalena Malm，同時也是比賽遴選委員會主席的她表示，Goldin和Senneby的計劃碰觸到了許多複雜的議題，像是社會不平等和未來工作的型態，這個計劃沒有想要為當代問題提出解法。

未來工作長怎樣？

Magdalena Malm說：「這項藝術作品不是要陳述事物，而是要質疑事物。在未來，我們會看到永久性的就業機會越來越少，所以這項計畫希望可以激起民眾思考和討論，究竟未來的工作會長得怎麼樣。」

為了確保夢幻員工一輩子都拿得到薪水，Goldin和Senneby計畫成立一個存有600萬克朗的「永恆就業」基金會（publicartagencysweden.com）

薪水來自基金會 付120年沒問題

為了確保夢幻員工一輩子都拿得到薪水，Goldin和Senneby計畫成立一個存有600萬克朗的「永恆就業」基金會，這麼大筆的資金將來自公共藝術機構和瑞典運輸管理局，而基金會會利用這筆資金來去做長期投資，投資的報酬就拿來付夢幻員工的薪水，估計至少付個 120年不會有問題。

2025年開放申請

面對即將在 2026年落成的Korsvägen車站，夢幻工作將從 2025年開放申請。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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