澳洲Café推營多撈麵多士熱爆　一文睇晒創意Indomie瘋狂料理

歌神陳奕迅都唱過「營多麼需要你」，可見來自印尼的營多撈麵（Indomie）的確受到港人歡迎。近日營多撈麵在澳洲就掀起一輪新熱潮，全因當地咖啡店「Dutch Smuggler Coffee Brewers」的營多撈麵三文治「Mi Goreng Toastie」大受歡迎，更在網上瘋傳成為網紅食物！

位於澳洲悉尼的Dutch Smuggler Coffee Brewers推出營多撈麵三文治，結果受到不少食客歡迎。（facebook專頁「Dutch Smuggler Coffee Brewers」圖片）

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Dutch Smuggler Coffee Brewers位於澳洲悉尼，雖然招牌是咖啡店，不過最出名的卻是創意三文治——「印撈治」。營多撈麵三文治做法和材料很簡單，只需要將兩片多士、煮好的印撈、熱溶的車打芝士、一隻半生熟煎蛋、辣味沙律醬組合一起即可，印撈治每一份售價為9.5澳元（約52港元）

最簡單的配搭出現最神奇的味道，不少食客都說喜歡印撈治。其實營多撈麵在國外深受歡迎，不時都有新意配搭出現，例如將印撈做成餅底再做蛋糕、加上三文魚做營多撈麵壽司、甚至是做營多撈麵蛋餅，不過味道如何就無人得知了！

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印尼營多撈麵在外國一直大受歡迎，更有不少人發揮創意，研製出多款創意印撈料理。（網上圖片）

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