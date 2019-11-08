單身狗必睇！大數據話你知10大熱門脫單場所　去啱地方光速出Pool

還記得迎接2019年第一道曙光的感動嗎？當時你許下的願望若是脫單，半年都快過去了，你不會還「毒」味四溢吧？問題可能不是出在你身上，而是你根本宅在家或沒跑對地方，自然少了一大堆獵豔和交友機會啊！

話不多說，現在就讓我們運用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看脫單成功者最常出沒的10大地點，掌握其中搭訕機會與撩妹精髓！

10.書中自有顏如玉！有事沒事上圖書館助脫單

雖排名不是最高，圖書館也是邂逅另一半的一個好地方。（資料圖片）

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雖然圖書館環境靜謐，可正因為這種氣氛，你可以合理的以傳紙條方式進行搭訕，或透過替心儀女子拿高處的書，增進彼此好感

此外，你還能觀察對方閱讀的書單，藉以投其所好，找出共同話題，並利用對方還書時間製造巧遇，讓對方覺得你肯定就是真命天子！如此一來不是既浪漫又高明嗎？（推眼鏡）

9.愛等幾個人都隨你！咖啡廳搭訕氣氛滿點

散發濃濃咖啡香的咖啡廳，因為大多有WiFi及簡單餐點，所以每逢假日總會匯集年輕男女坐上一整天，不想匆匆離開

此時你剛好能藉由這機會，仔細觀察你心愛女子的一舉一動，或主動出擊請她喝一杯，吸引其注意，進而製造相談甚歡、加LINE或要電話的chance！

8.萬紅叢中一點綠？報名女生多的才藝班才好選妃

想學才藝又不知道學什麼嗎？那咱們建議你挑「女生青睞」的課程，因為你付的學費很可能值回票價，不僅培養出新技能，還能討到好老婆！

其中像國標雙人舞，就能讓你和心上人貼身熱舞的機會大大提升。此外烹飪、烘焙、美容美髮、刺繡或瑜珈等課程也都不錯，都可望摸到女生小手手唷！

睇埋頭7位脫單必去地點（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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十大認識女生絕技（網路溫度計）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月07日至2019年05月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『脫魯、脫單、搭訕、交友、把妹地點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】