【逃犯條例】盧偉聰指5人涉暴動　網民改圖惡搞五星戰隊登陸金鐘

警務處處長盧偉聰昨晚（17日）召開記者會，就定性612為「暴動」解畫。他稱612當日所指是某些人的行為涉干犯暴動罪，並非定性整個事件是暴動，亦指當日被捕11人中僅5人涉與暴動罪有關。然而社會就612應否被定性為「暴動」、5人涉暴動卻發放逾150枚催淚彈及數枚橡膠子彈，質疑警方使用的武力不合理，網民更反諷5人破壞力驚人，需要警方嚴陣以待，不少人將當日情況改圖，把五星戰隊、Avengers復仇者、Keroro軍曹、小魔女DoReMi及美少女戰士等經典角色「移師」金鐘。

警務處處長盧偉聰於17日晚上開記者會，指612當日只有5人涉及暴動，引起網民不滿。（資料圖片）

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一哥盧偉聰在612當日，曾指示威者是「暴徒」，翌日（13日）向傳媒表示事件是暴動，不過昨日（16日）近200萬人上街遊行，其中一個訴求包括要求平反「暴動定性」，盧晚上再次會見傳媒，在記者會中表示當日形容事件為「暴動」，坊間有不同意見，他解釋當日所指是某些人的行為涉干犯暴動罪，而非指整個事件是暴動，當日大部分人都是和平的示威者，他們不需要擔心干犯了暴動罪。

記者會未有平息網民的不滿，不少網民質疑，如果只有5人涉及暴動，警方無可能發放逾150枚催淚彈，及其他武器如橡膠子彈及布袋彈，認為警方並未回應616遊行的訴求，諷刺其立場好比發生「局部地區性暴動」。

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有網民直指，如果只有5人涉及暴動，警方使用的武力相對變得不合理。（網上圖片）

創意無窮的網民更動手改圖惡搞盧偉聰的言論，反諷指僅5個人就要警方嚴陣以待，該5人一定破壞力驚人！網民找來當日衝突的照片改圖，將不同卡通人物及電影角色「放進去」，例如「五星戰隊」、「Keroro軍曹」、「小魔女DoReMi」、「美少女戰士」、龍珠、復仇者聯盟、天線得得B等等，令不少人都笑翻天。