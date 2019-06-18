【有片慎入】「剝皮田雞」突從碟內逃走！　識食網民：咁先新鮮呀

有些人吃東西標榜要「新鮮」才好吃，喜歡現宰現殺，最好上桌還活跳跳的那種，例如近來遊韓觀光客菜單上註明必吃的生章魚。

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很多人看到掙扎扭曲的章魚只會想起它的鮮甜美味，但是，活跳跳到上桌還會「逃走」的食材，就有點恐怖了吧？一位網友在臉書社團「爆笑公社」上傳了一段「田雞逃走實錄」的影片，大家看了都覺得……我的媽啊(;´༎ຶД༎ຶ`)

「田雞逃走實錄」逐格睇▼

這甚麼鬼？我到底看了甚麼？！

「矮額，那是甚麼啊」、「這甚麼啦？怎麼這麼恐怖？？」、「不給人吃耶」、「食物要寫一個……慘字！」、「那是甚麼東西？天吶！」、「這食物超可怕！」

求目擊者心理陰影面積

「看到肉會有陰影」、「恐怖片的fu（意謂恐怖的感覺）」、「嚇到，觸動神經系統了吧」、「感覺死不瞑目⋯怨氣太深，太恐怖了」、「這樣還吃的下嗎？」、「再也沒勇氣吃，我會做惡夢」、「誰看到這樣還吃的下去啊？這到底甚麼東西太噁了吧吧吧吧吧！！！！！！」

不過饕客表示：懂不懂啊，這樣才叫新鮮！

「新鮮證明」、「剛殺的青蛙吧」、「有青才敢大聲」、「這肉他媽生到還在爬.jpg」、「剛殺的砍了頭還會跳喔，小時候看過阿公處理」、「這肉很新鮮，末梢神經還沒死透。」

雖然影片讓許多人看得很崩潰，並質疑是否是假影片，但依「有經驗」的網友們表示，被剝皮解剖的青蛙的確還會動沒錯，但這只是神經系統反射而已，不是牠真的還有一口氣啦。也有網友認為，這是「宣導吃素的團體做的宣導短片」。

不知道大家看完影片後感想是甚麼？但本編膽子小，寫完這篇打算先去買包鹽酥雞壓壓驚……（嚇哭.jpg）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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