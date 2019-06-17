日盒裝乳飲料設計暗藏玄機　視障人士一摸即知種類　網民：長知識

許多人到日本的必去行程就是當地便利店，而日本鮮乳產品琳瑯滿目，有的是加工乳，有的是乳飲料。近日，就有達人傳授挑選秘訣，重點在於飲料包裝，達人表示到日本超商可以挑選有「半圓形缺口」的包裝，這是為了方便視障者購買的貼心設計，也讓外地遊客輕鬆挑選，而網友看了直呼「長知識了」。

日本的盒裝乳產品部分有半圓形缺口，大家知道是什麼意思嗎？（點圖放大）↓↓↓

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「在日期間每天都會喝鮮奶」，原Po在《日韓旅遊公社》上表示，日本超商純牛乳超級好喝，但種類眾多，像是「牛乳」、「乳飲料」、「加工乳」及鮮奶「牛乳」等，其中分辦鮮奶的方法就是「盒頂會有半圓形缺口」，原Po解釋，這是方便視障者辦識的方法，他也分享若是買黑咖啡加上日本鮮乳，變成冰拿鐵也是不錯的選擇。

而網友看了紛紛留言「 好貼心的半圓，我也好愛喝牛奶」、「原來缺口是有學問的」、「日本鮮奶真的超好喝的」、「我去日本都把牛奶當水在喝」、「感謝分享專業知識」，更有專業網友解釋，在日本其他商品也有貼心辨識秘訣「洗髮精跟潤絲精，只有洗髮精瓶身上有凹凸不平的紋路，鋁罐開口處附近，只有酒類有點字」，以方便視障者挑選。

洗頭水跟酒類飲品同樣有特別設計，方便視障者分辨（點圖放大）↓↓↓

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