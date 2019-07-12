眼紅日商LED頭燈熱賣　內地行家狂訂再退貨報復　騷擾半年未停過

遇到同業產品銷量比自己好，商家當然要檢討及改善商品及行銷策略，以達至良性競爭及進步。不過日本一間專賣LED頭燈「Tomo Light」的公司，近日卻忍不住在Twitter控訴，公司半年來接連被惡意攻擊，先是短期內收到大量假訂單，在訂單出貨後被惡意退貨，賠上運費不止，貨品更曾在Amazon因大量負評而被強制下架一星期。追查之下，公司發現假訂單及負評竟是來自中國的同業，而收到的投訴內容亦充斥恐嚇字句，指「因為你令我們的產品滯銷」，「我會讓你的產品以後沒法賣下去」等，卑鄙手法令人髮指。

日本一間專賣LED頭燈「Tomo Light」的公司半年來接連被中國的同業惡意攻擊。（ミヤネ屋 片段截圖）

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「Tomo Light」由一間於日本富山縣起家的賣燈公司「Tomos Maker」生產，於Amazon販售，雖然公司規模不大，不過去年年中起他們推出了一款新型LED頭燈，其照明性能上佳之餘，相宜的價格更令人驚艷，大受戶外活動愛好者青睞，一度登上Amazon「戶外用品」銷量排行第一位。

不過半年前開始，公司不時突然收到大量假訂單、惡意退貨及負評。假買家會亂填送貨地址，例如位於岐阜縣的街道被填在靜岡縣之下，又用一些不存在的街道，瞞過Amazon系統，最終無法成功送貨，由於運費是由公司一方負責，結果公司幾乎倒蝕了500萬日圓（約36萬港元），而本應已出貨的商品亦在貨倉堆積如山， Amazon的銷售版面則一直受大數量的訂單影響，時常出現「缺貨」等無法交易的狀態，令真正想買燈的用家無法下單。

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公司短期內收到大量假訂單，在訂單出貨後被惡意退貨，令公司要賠上運費。（石武丈嗣Twitter圖片）

公司除了要每日處理這些惡意退貨案件，亦曾每日都收到400至500封恐嚇電郵，內容包括「因為你的產品，令我們的頭燈賣不出去」、「給我35000日圓當賠償」、「我會讓你的產品以後沒法賣下去」。

根據電郵紀錄，當中大部份的投訴人都是一位名字以「O」字行頭的人，有日本媒體追查到，這位O先生竟然是來自深圳，惟對方的電話號碼已變成「空號」，似乎是早有準備。

石武手持有客人投訴「會爆炸」的「Tomo Light」頭燈，但商品不但沒有爆炸的痕跡，連包裝都沒有被拆開過。（石武丈嗣Twitter圖片）

然而過了半年，騷擾行為仍未有停止，開發者石武丈嗣周二（9日）於是忍不住在Twitter發文，直撃開箱被投訴的商品。從影片可見，石武手持有客人投訴「會爆炸」的「Tomo Light」頭燈，但商品不但沒有爆炸的痕跡，連包裝都沒有被拆開過，「這根本是未使用品吧」。不過就是因為這些「會爆炸」的偽造負面評價，Amazon強制將商品下架了一星期，令公司損失了逾100萬日圓（7.2萬港元）。

石武指公司已經報警備案，同時亦有尋求律師協助，刪除網上偽造的言論。他亦呼籲網民不要誤信及傳播假評價。

（綜合）