【珍珠奶茶】你還敢喝嗎？日本人設計「驚嚇杯套」嚇窒網民

來自日本暗黑料理界的最新力作，看到這杯套你還有胃口喝珍奶嗎？

台灣的國民美食珍珠奶茶紅遍全球，而對珍珠奶茶不陌生的日本人似乎對「粉圓」（也就是珍奶裏的珍珠）有了高度興趣，開始製作一系列珍奶料理，只是這口味讓台灣人大喊吃不消，直呼：「這是在向台灣宣戰吧！」

那是小顆的粉圓，不是鮭魚卵。（Twitter@nue_dotter）

而除了珍奶拉麵、珍珠麻婆豆腐與珍奶壽司之外，日本人也將珍奶文化發揮得淋漓盡致，例如最近火紅的「放手喝珍奶」挑戰，或是莫名其妙的都市傳說，「珍珠其實是小丑蛙的卵」等等，都讓全世界再次看見珍奶的魅力。

日本網路上曾流傳，「珍珠其實是小丑蛙的卵」的都市傳說。（Twitter@msmachris）

不過只有日本人能超越日本人，日前就有日本網友做出了一款喝珍奶御用的「青蛙杯套」，而該名網友還故意選擇將洞口開在青蛙的屁股，那畫面（太美我不敢看）堪稱是貨真價實的「青蛙下蛋」。相當獵奇的創作在網路上刮起一陣旋風，而該網友也表示做法其實相當簡單，只要買一個夠大的青蛙玩具剖開、縫上拉鍊就完成了，他還炫耀放在桌上都不會倒呢！（點圖放大▼）

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只能說日本人的腦洞無極限，但這些創意還是讓不少台灣鄉民承受不起，想崩潰大喊：「不要玩食物啊！」

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