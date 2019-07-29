【一周星座運勢】單身獅子不再爛桃花　天蠍財運旺盛有望加薪

本周重要星象：水星將在本周的8月1日恢復順行，上個月被累積下來不能實施的計劃或者不能進行的決策，水逆結束後都將可以順利進行。但是在水逆結束前，水逆的影響可能被擴大，8月1日前要格外小心。水星順行的同一天，還將迎來獅子座的新月，這個星座將給你帶來無與倫比的能量，盡情發揮你的熱情和人格魅力吧。

太陽、金星和天王星的位置，會導致本周帶來一些突發情況和金錢有關的問題，雖然水星恢復順行，但這個星象帶來的不好影響還是不容忽視。