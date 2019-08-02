男病房有女家屬過夜　台男對着屁股嘆超無奈　真相令網民起哄

病人在住院時，病床旁邊都會擺放一張「陪伴床」讓家屬休息，一名男網友開刀住院，隔壁病床躺著一位老先生，妻子陪伴在旁照顧，到了晚上老太太睡在陪伴床上，卻穿過了隔簾，佔用到男網友病床空間。不只如此，老太太還不准其他床的病人關燈，讓這名男網友相當無奈。

一名男網友開刀住院，但隔壁床的阿嬤睡在陪伴床上，越來越靠近他的空間。（Facebook@爆怨公社）

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男網友在Facebook「爆怨公社」PO文表示因為生病，自己一個人住院，隔壁有位阿嬤照顧生病的老伴，但每天晚上睡覺時，阿嬤睡在陪伴床上都會佔用到他的病床空間，甚至越過隔簾，還會貼到他的陪伴床。他說阿嬤只要一翻身一震動，就會碰到他的陪伴床，再動到他的病床，連帶的他也會感覺到震動，雖然有試著把陪伴床推回去，但到了晚上阿嬤又推回來。

有時候老先生需要換尿布時，阿嬤還很大聲的罵老伴，讓原PO很受不了。不僅如此，別床的病人晚上睡覺時將床上的燈關掉，阿嬤竟然擅自把這名病人的燈打開，還說白天燈都這樣開還不是可以睡，甚至連原PO的燈也被她打開，讓他很無奈。

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