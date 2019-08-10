【健康百科】黨參功效獲醫家認可成人參代用品　中醫教揀靚黨參

文：蕭漢松先生@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所藥房主管（藥品品質管理）） 黨參具有健脾益肺，養血生津的功效。藥性平補和緩，一直以來都是滋養脾胃之要藥，有着悠久的藥食兩用歷史。黨參最早在發現於山西上黨地區（今山西長治地區），推斷已有近千年的應用歷史。以往一直是人參偽品，混作人參使用。自清初開始人參資源不敷應用，臨牀逐漸以黨參作為代用品使用，功效獲得醫家認可。由於原產於山西上黨，根形似參，因此被命名為黨參，自此正式區分出來，專門列為一藥。

自清初開始人參資源不敷應用，臨牀逐漸以黨參作為代用品使用，功效獲得醫家認可。（受訪者提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

黨參屬於多來源、多品種、多規格和多產區的中藥，具有豐富的野生及人工栽培資源。香港市面常見的有紋黨、潞黨、白條黨和川黨參，具有多種規格出售，當中以紋黨最為常見，以甘肅文縣所出產的被譽為道地藥材。紋黨的主要特徵是根頭（俗稱獅子盤頭）以下表面具有細密的環紋，常達全長的一半。由於甜味重、條大粗壯，一直深受市民歡迎，廣泛用在配劑及藥膳當中。

黨參一般需種植3至5年，當入秋後地上莖葉枯落，營養物質向根內輸送並儲藏，根部變得充實飽滿，是採收的最佳時節。黨參屬於深根性植物，生長在土層深厚的地方，由於鮮根脆嫩並富含白色乳汁，挖參時參體只要稍有破損，汁液便迅速溢出，乾燥後便成為黑褐色膠狀物，因此常被誤作變壞。但這些膠狀物只是影響外觀，並不影響食用安全。亦因黨參本身糖份含量高，部分藥農會把黨參整排穿起，以懸掛方式晾曬，因此近根頭位置具有1個貫穿參體的小孔，留有產地乾燥方法的痕跡。

黨參一般需種植3-5年，當入秋後地上莖葉枯落，營養物質向根內輸送並儲藏，根部變得充實飽滿，是採收的最佳時節。（受訪者提供）

在香港市面上未見有黨參偽品出現，優質黨參具有條大粗壯、皮鬆肉緊、橫紋緊密、肉質柔潤、斷面有菊花心、香氣濃、甜味重和嚼之無殘渣等多種特徵。選用安全優質和合適的藥物，更能達到理想的防病、治病效果。

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

《01熱話》設有「健康百科」欄目介紹各類健康資訊，讀者如有健康疑難，歡迎私訊到「01熱話」facebook專頁或電郵至：hotpicks@hk01.com，如有需要，將會邀請專家解答。