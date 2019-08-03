【健康百科】中醫治療助鼻咽癌患者益氣養陰　輔助完成西醫療程

文：歐國賢博士@中大中西醫（香港中文大學中西醫結合研究所專業顧問、註冊中醫） 現在很多鼻咽癌患者都會接受電療及化療，期間他們會出現不同程度的放射性口咽炎，口腔黏膜會充血、水腫及脫落，患者會因口乾、口腔疼痛及吞咽困難而進食大減。筆者在臨床上時常提早處方中藥漱口方，目的就是希望輔助患者完成相關療程。再者，中醫認為電療屬於火熱，既傷氣亦傷津，患者的表面皮膚、口腔、血象等都有由外而內的影響，提前內服益氣養陰的中藥有助顧全及改善整體體質。

中醫治療鼻咽癌文章上集：【健康百科】男性10大癌症鼻咽癌排第6 中醫調治顧及患者情緒

藝人張達明於2011年患上鼻咽癌，經治療後保住性命，重新出發。（資料圖片／葉志明攝）

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電療後患者在康復期間或一段時間後可能長期出現口腔乾燥、張口不靈、頸部僵硬疼痛及活動不利、頭暈、血壓不穩定、面部感覺遲鈍、耳內積水或骨枯等情況，除了內服中藥，針灸推拿亦是中醫綜合調治的重要方法，只要中醫師了解病程並作適切的體檢（如在治療前先檢查頸部淋巴結等），針灸推拿還是合適的。

針灸是中醫其中一個綜合調治的方法。（資料圖片）

還有，如鼻咽癌患者初起外感，筆者往往立即更改處方提早用藥，因為電療後鼻咽局部正氣不足，平素或已鼻涕不清，有時感冒反應會較為遲緩不顯，須盡快祛邪外出。此外，西醫或會為患者選用標靶治療（如Avastin），治療後患者有時會顯得疲倦，出現胃口不佳、鼻黏膜容易出血等症狀，筆者以為，此時益氣養血甚為重要，應盡量讓患者恢復體質。

中醫於醫治鼻咽癌的同時，都會照顧病人的情緒。圖為示意圖片。（GettyImages／視覺中國）

上篇提到，患者的情緒亦是醫者需要顧及的範疇，中醫認為應特別注意肝氣能否適當舒展，配合患者的職業、性格及生活習慣，作出適當的疏導。肝經循行從足部走至脅肋部，沿喉嚨之後，向上進入鼻咽部，連接目系，向上經前額到達巔頂與督脈交會。如果患者平素情緒鬱結，甚或過怒傷肝，怒則氣上，鬱火或虛火容易伺機沿經絡傷及高高在上的鼻咽部位，加上電療屬於火熱，會傷上加傷。患者平日或可上下前後揉擦兩側脅肋部，除非體虛或體質甚寒，尤其於夏天間中飲用夏枯草或菊花，有助清泄肝膽鬱火。有關情志養生的建議，可咨詢註冊中醫師。

最後不得不提，患者總會在日常診症時詢問筆者對於個別食物戒口的意見，其實箇中原則，就是須按體質病情而定，季節變化亦要綜合考慮。就好像雞肉，坊間濫稱其為「發物」，其實中醫養生書中早已說明雞肉甘溫，雞肉餛飩可調理出現反胃不食的虛弱病人。雞肉溫養肝氣，如癌症患者火熱熾盛、外感明顯，當然要停一停，但經中醫調理後，實在不用一世也不敢進食雞肉。還有，食物終歸食物，如迷信坊間食療方，每日定時定量服用，食物就被變成藥物看待，暗中助長當中有害的偏性慢慢累積，結果往往會得不償失。

患上癌症並非百分百可以食雞。（資料圖片）

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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