模仿武俠片瀑布下打坐潛水練閉氣　大馬運動健將猝死

馬來西亞吉隆坡31歲華裔男子謝翰陽周日（11日）前往雙溪林明市「彩虹瀑布」觀光，突然心血來潮模仿武俠片中的動作，在瀑布下方的石頭「打坐」，並潛入水中練習閉氣，然而4分鐘過去遲遲未上岸，33歲友人曾偉堅上前察看，驚覺謝翰陽已陷入昏迷，送院搶救後終告不治。

當日上午約9時謝翰陽與友人抵達彩虹瀑布，突然他走到瀑布下方的一塊石頭上打坐，半小時後又潛入水中「練閉氣」。

4分鐘後，同行的曾偉堅見謝翰陽未有上岸，於是上前察看，卻發現他早已經失去知覺，連忙與幾名遊客一同將他抬到岸邊，輪流對他進行心肺復甦（CPR）。目擊者稱，謝翰陽一度睜開雙眼，短暫恢復意識，現場響起了歡呼聲，但被送抵關丹中央醫院搶救後最終仍是返魂乏術。

警方表示，謝翰陽身上沒有明顯傷痕，初步推測是意外猝死，真正死因有待驗屍報告。

曾偉堅透露，與謝翰陽是大學同學，趁節日假期相約參加旅遊團，原計畫周一或周二才回家，豈料謝翰陽在第一天就遭到意外，「他非常健壯，是一名運動健將，平時很少生病且茹素，所以我完全沒想過他會猝死。」

謝翰陽母親對愛兒去世悲痛萬分，而為了保留其完整遺體，家人都反對進行解剖，認為在事發現場的人都可以作證，謝翰陽溺斃無氣息，不用以解剖方式確認死因。