27歲足球員賽後飲冰水猝死！醫揭高溫凍飲5危害　運動後忌喝5飲料

消暑凍飲｜天時暑熱，流完一身汗都會想飲杯透心涼的飲品，即時覺得好暢快！但原來冰涼飲品不可隨便飲，曾經便有一位秘魯足球員，劇烈運動後猛飲冰水猝死！究竟是什麼原因？除了冰水，還有什麼飲品不宜運動後飲用？



飲冰水為何會致命？

據2019年英國《太陽報》報道，秘魯一名27歲足球員Ludwin Florez Nole參與一場足球賽後，感到不適便立即回家休息，回家後他飲了杯冰水，不久就感到胸口痛，於是他的妻子便馬上帶他到鄰近診所，但途中就不治了。醫生解釋是心臟病發，因他的身體仍處於高溫，一下子飲得太多冰水而承受不了。

英年早逝的秘魯足球員Ludwin Florez Nole。（網上圖片）

酷熱下喝凍飲有什麼後果？

究竟為何飲冰水會致命？報道提到有醫生指今次飲冰水影響了Ludwin Florez Nole的心率，從而造成心血管反射情況。另外，根據美國Peninsula Regional Medical Center的醫學專家Dr. Harry Emmerich意見，他向來不鼓勵人在熱辣辣的情況下喝凍飲。

按下圖睇睇夏天飲冰水可能會造成的後果，以及建議解決辦法。

1. 食道痙攣或腹部抽筋

極凍的冰水，會對我們的消化系統造成負擔，阻礙身體自然吸收營養，因為你忽然灌冰水，身體無法專注於消化過程，而要「分身」使用額外能量去調節溫度。此外，體溫太高時飲用凍飲，可導致食道痙攣，令人胸口疼痛或腹部抽筋。

體溫太高時飲用凍飲，可導致食道痙攣，令人胸口疼痛或腹部抽筋。（VCG）

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2. 無助解渴易致慢性胃病

當你做運動時，身體會產生熱力，而飲冰水造成的溫度錯配會令身體難以吸收這些凍水，根本無助解渴。有人會因而引致慢性胃痛，因為凍水為體內帶來的衝擊實在太大。因此無論做完運動有多熱，都應該飲暖水。

3. 心率和血液溫度急跌

飲冰水會刺激到迷走神經（vagus nerve），當身體體溫與飲品的溫度相距太大，你的心率和血液溫度會急跌，卻無助解渴和降溫。

當身體體溫與飲品的溫度相距太大，心率和血液溫度會急跌。（GettyImages）

4. 喉嚨痛呼吸道收窄

我們以為食煎炸食品才會喉嚨痛，原來飲凍飲都會！飲凍水之後，身體要建立額外的呼吸道黏膜來保護你的呼吸道，當呼吸道收窄或阻塞，很可能會感染炎症。

5. 積存脂肪

當我們用餐後迅速飲冰水，冰水會使脂肪凝固，身體會難以分解積存的脂肪，因此在吃飽後不宜馬上飲凍水。

做運動應保持充足水分，醫生建議應飲室溫水，而且是運動前30分鐘飲用。（VCG）

夏天做運動如何補充水分？

一些外國內科醫生都提議，夏天做運動前或外出前30分鐘可以先飲2支水，有助保持身體有充足水分。Dr. Harry Emmerich建議大家應該飲室溫水，在進行戶外活動前都應該多飲水，而營養師Dr. Anju Sood則提出餐後30分鐘才好飲凍水，或者可選熱飲。

運動後不宜飲用5款飲品

原來除了冰水外，有幾種飲品都是運動後不宜飲用，甚至把你在健身房或運動場的努力白白浪費、徒勞無功。

1. 汽水或碳酸飲料：令消化系統不適

運動後立即飲汽水，會使身體吸收汽水中的單醣；其糖分會使人愈飲愈口渴。而飲碳酸飲料，會令口腔一下子產生大量汽泡，誤以為已經解渴，然而這種感覺並不持久。此外，碳酸飲品的二氧化碳氣體很脹胃，有機會使消化系統感到不適。

運動後立即飲汽水，會愈飲愈口渴？（VCG）

2. 鮮榨果汁：缺纖維礦物質易積脂肪

鮮榨果汁一般都認為是健康飲品，但由於它的纖維被隔走，比起即食新鮮水果的食用纖維大幅減少外，亦不足以補充運動後所需的維他命和礦物質。而且果糖比砂糖更易轉變成脂肪，做完運動等於冇做。

果汁無論纖維、維他命都比新鮮水果大幅減少。(envato)

3. 能量飲品：恐熱量過多

能量飲品高糖高熱量，飲一罐所吸收的熱量，隨時比運動所消耗的熱量還要多。所以除非身體需要特別補充電解質，否則也不建議飲用。

能量飲品高糖高熱量，隨時比運動所消耗的熱量還要多。（GettyImages）

4. 咖啡：過多或致骨鬆胃炎

咖啡不能解渴，並且無法幫身體提供可持續的能量供應，其咖啡因能與人體內的游離鈣結合，隨小便排出。當游離鈣減少會分解結合鈣，引致骨質疏鬆等問題，飲得過多咖啡亦會引起嘔吐、痙攣和胃炎等。

運動後飲過多咖啡，原來會引起嘔吐、痙攣和胃炎。（GettyImages）

5. 酒精：增脫水風險

酒精利尿，每次飲完酒都會比平日更想去小便，所以飲酒反而增加脫水風險。

運動後不宜飲酒，增加脫水風險。（GettyImages）

資料來源：The Sun、food.ndtv.com、wmdt