盂蘭節必睇！數據分析10大經典恐怖片　《奪命狂呼》竟然排第尾？

鬼月快到了,雖然見鬼令人感到恐懼,但真正可怕的,通常不是我們看不見的形體,是這些充滿黑暗面的瘋狂人性!恐怖驚悚片一直是網友看電影的熱門選擇,不過到底哪些電影,是在網路和社群平台上一直有討論聲量,IMDb的評分也很優異的呢?今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查,網友心中人比鬼可怕的恐怖驚悚片!

十、奪命狂呼

「Do you like scary movies?」、「What's your favorite scary movie?」1996年推出的《奪命狂呼》(Scream),是有史以來最賣座的恐怖電影,這部片更以演員之間的對白,嘲諷經典血腥電影的公式化。片商布倫屋(Blumhouse Productions)一度想要重啟《奪命狂呼》系列,但反應很兩極,有不少影迷不希望回憶被摧毀。

由於這部片太過經典,多年來也成為許多節目的惡搞主題,去年YouTube出現一組新的搞笑團體,以美國經典影劇作品裡的殺人魔為造型,組成了一支新的合唱團「SlashStreet Boys」,還翻唱「Backstreet Boys」的《Everybody (Backstreet's Back)》成名曲改成《I'LL KILL YOU THAT WAY》影片有一千多萬點擊率。

《奪命狂呼》是有史以來最賣座的恐怖電影。(《奪命狂呼》劇照)

九、禁室殺戮

2016年上映的美國驚悚電影《禁室殺戮》(Don't Breathe),以密室逃脫的驚悚劇情受到觀眾好評!去年11月的時候,導演Federico Alvarez親自確認續集《禁室殺戮2》劇本已經完成,讓許多粉絲相當期待。許多人看恐怖片,但不愛刻意安排的嚇人點,更享受驚悚的氛圍,這類觀眾會特別喜歡《禁室殺戮》,這部片也被放在許多推薦的片單中。

《禁室殺戮》密室逃脫的劇情受到觀眾好評。(《禁室殺戮》劇照)

數據分析10大經典恐怖片。(DailyView網路溫度計)

