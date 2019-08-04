盂蘭節必睇！數據分析10大經典恐怖片　《奪命狂呼》竟然排第尾？

鬼月快到了，雖然見鬼令人感到恐懼，但真正可怕的，通常不是我們看不見的形體，是這些充滿黑暗面的瘋狂人性！恐怖驚悚片一直是網友看電影的熱門選擇，不過到底哪些電影，是在網路和社群平台上一直有討論聲量，IMDb的評分也很優異的呢？今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友心中人比鬼可怕的恐怖驚悚片！

十、奪命狂呼

「Do you like scary movies?」、「What's your favorite scary movie?」1996年推出的《奪命狂呼》（Scream），是有史以來最賣座的恐怖電影，這部片更以演員之間的對白，嘲諷經典血腥電影的公式化。片商布倫屋（Blumhouse Productions）一度想要重啟《奪命狂呼》系列，但反應很兩極，有不少影迷不希望回憶被摧毀。

由於這部片太過經典，多年來也成為許多節目的惡搞主題，去年YouTube出現一組新的搞笑團體，以美國經典影劇作品裡的殺人魔為造型，組成了一支新的合唱團「SlashStreet Boys」，還翻唱「Backstreet Boys」的《Everybody (Backstreet's Back)》成名曲改成《I'LL KILL YOU THAT WAY》影片有一千多萬點擊率。

《奪命狂呼》是有史以來最賣座的恐怖電影。（《奪命狂呼》劇照）

九、禁室殺戮

2016年上映的美國驚悚電影《禁室殺戮》（Don't Breathe），以密室逃脫的驚悚劇情受到觀眾好評！去年11月的時候，導演Federico Alvarez親自確認續集《禁室殺戮2》劇本已經完成，讓許多粉絲相當期待。許多人看恐怖片，但不愛刻意安排的嚇人點，更享受驚悚的氛圍，這類觀眾會特別喜歡《禁室殺戮》，這部片也被放在許多推薦的片單中。

《禁室殺戮》密室逃脫的劇情受到觀眾好評。（《禁室殺戮》劇照）

盂蘭節睇最應節！即睇其餘8大恐怖片▼▼▼

+ 14 + 13 + 12

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月14日至2019年07月13日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『人比鬼可怕的經典驚悚片』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

數據分析10大經典恐怖片。（DailyView網路溫度計）

延伸閱讀：

年收破百、擁房卻餐餐吃土！網一看開銷明細…驚呆：「會出大事」

新手一定要知道！《狼人殺》快速上手的5個小技巧！

偷吃慣犯小心！LINE推新功能讓「隱藏訊息全曝光」！

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】