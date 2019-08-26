【時空交錯】搭港鐵到銅鑼灣　網民恐怖分享：上電梯去唔到sogo…

西貢曾發生神秘失蹤事件，引來網民熱烈討論結界問題，真假難辨。有網民近日發帖稱對平行時空、時空交錯感到恐懼，引來其他人分享親身經歷，有人聲稱明明從未去過卻對陌生地方有熟悉感，更恐怖是有人指曾搭港鐵去銅鑼灣，惟落車後上扶手梯卻只能返回金鐘，來回3次才到達銅鑼灣，懷疑是「鬼揞眼」。

有網民聲稱搭地鐵到銅鑼灣，沒料上電梯卻發現到了金鐘。圖為示意圖。（資料圖片）

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樓主在討論區「親子王國」發起討論，提及無聊時看到有關時空交錯的網文，「睇到個人都寒埋」，舉例稱如在街頭看到幾年後的自己，又或是被困地鐵站總走不到地面等，都十分恐怖，更大膽問網民有否類似的親身經歷。

有人回覆指曾發夢，後來到訪一個未去過的地方，「一路行我一路同人講地方好熟」，同行者知道她未去過並不相信，惟她卻能說出前方景色，「跟住我講前面直行再轉右，有幅牆，上面有好多植物種咗喺上面，砌左xx字」，而最終確如其所說的一樣，她只能向旁人解釋發夢時去過。

香港最著名的時空交錯神秘事件，莫如「西貢結界」，有生還者憶述當時情況，十分奇幻！

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沒有最恐怖只有更恐怖，夢中到訪以外，有網民稱曾遇被困港鐵月台的情況，她指有一次搭港鐵想去Sogo，惟搭極都未能抵達目的地，「明明我睇到係銅鑼灣站，上咗扶手電梯係金鐘」。如是者來來回回3次，她才能去到真正的銅鑼灣站。

有人忍不住驚呼其經歷太恐怖，這名網民稱行到第三次時確有少少標汗，因為當時約了人怕遲大到，有人不明所以反問她為何怕遲到多過「怕撞嘢」，她解釋因當時預感自己最終會走到出去，而且身邊情況很正常所以沒有太驚慌，她又再爆其「特殊體質」，稱原來以前也曾試過「搵門牌搵唔到，返轉頭搵搵吓搵到，有經驗」，又補充指過去數十年間，已遇過幾次這樣的怪事。

（親子王國）